Další škola hlásí nákazu koronavirem! Ředitel musel omezit výuku

Další škola kvůli nákaze koronavirem omezuje výuku. Tentokrát jde o základní školu v Uničově, ředitel kvůli výskytu Covid-19 rozhodl o odložení zahájení dobrovolné výuky 2. stupně a to až do doby, kdy budou známy výsledky kontrolních testů.

"Ano, na škole se vyskytl Covid-19. Je to nepříjemné, ale v tomto období celkem pochopitelné. Jsem vázán mlčenlivostí, ale tyto obecné informace snad říci mohu," potvrdil ředitel ZŠ Haškova Uničov Svatopluk Vlk na oficiálních stránkách školy.

Někteří žáci i zaměstnanci se podle ředitele setkali s pozitivně testovanou osobou, většina zaměstnanců i všichni žáci jsou po prvním testování negativní.

Všechna dosavadní opatření zůstávají, změny se netýkají výuky 1. stupně, ta probíhá pořád stejně, prezenčně dochází žáci do školy dobrovolně, ostatní žáci 1. stupně se učí distančně. Zahájení dobrovolné prezenční výuky 2. stupně ale muselo být odloženo a to až do doby, kdy budou známy výsledky kontrolních testů.

"Přeji všem, kteří stojí při nás, ale i těm, kteří nás kritizují, aby se do podobné situace zkrátka nedostali. Je to velmi snadné, jak jsme sami mohli pocítit. Díky přístupu zaměstnanců školy a odborné podpoře KHS situaci zvládáme a máme ji pod kontrolou," doplnil Vlk.

Žáci, kterým vyjde i kontrolní test na Covid-19 negativně, se budou moci 8. června zúčastnit přijímacích zkoušek. Ti, kteří neprojdou, to oznámí řediteli školy, na kterou se hlásí, a zúčastní se náhradního termínu 23. června.