Žalobce zastavil stíhání pohlavárů Jakeše, Štrougala a Vajnara

Jeden zemřel, dva jsou v souvislosti s vysokým věkem duševně nemocní. Po více než třiceti letech proto skončilo stíhání trojice komunistických pohlavárů za zničené životy na státní hranici tehdejšího Československa.



Státní zástupce jim kladl za vinu zneužití pravomoci - hrozilo jim dva až deset let vězení. "Oni byli zodpovědní za rozkazy, jak se má pohraniční stráž chovat,“ tvrdí historik Oldřich Tůma.



Podle Neely Winkelmannové, která před lety trestní oznámení podala, je tvrzení, že jsou duševně choří, nepřímé přiznání pocitu viny. "Kdyby vnímali, že to, co dělali, bylo v souladu s právním řádem, tak by se nebáli postavit se před nezávislý soud a dokázat svoji nevinu,“ rozčiluje se Winkelmannová.



Celkem podle historiků na československé hranici během komunistického režimu zemřelo nejméně 250 lidí.



Za zločiny z doby komunistického režimu byl z vrcholných politiků odsouzen pouze někdejší prominentní člen komunistické strany Miroslav Štěpán. "Nebyl souzen nikdo jaksi za politickou odpovědnost toho všeho, a to by býval byl případ tedy Štrougala a Vajnara, kdyby to trestní stíhání pokračovalo,“ řekl Tůma



"Odešli do penze, měli vysokou penzi, protože samozřejmě ta se počítá z průměru platu, který člověk měl. Žili si potom normálním životem,“ dodal Libor Svoboda.



A stejně na tom jsou i potomci politiků z tehdejšího vedení KSČ. "Ti, myslím, většinou žili víceméně normálním životem,“ uzavřel Tůma. Například dcera Lubomíra Štrougala je dnes módní návrhářka.