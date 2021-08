Zběsilá honička ulicemi Prahy. Před policií se dalo na útěk 29 migrantů

Běžná kontrola dodávky na dálnici D1 se ve vteřině změnila ve zběsilou honičku, která skončila až v pražských Holešovicích. Řidič totiž místo zastavení začal ujíždět. Vezl okolo tří desítek migrantů.

"Do pronásledování vozidla Ford Transit se zapojilo několik hlídek, kteří ho následovali až do Argentinské ulice, kde řidič prorazil závoru do areálu jedné z firem a havaroval," řekl TN.cz mluvčí pražských policistů Richard Hrdina.

Po nehodě z dodávky vyběhly desítky lidí včetně řidiče, kteří se dali na útěk. Vzlétnout musela i helikoptéra.

"Policistům se podařilo omezit na osobní svobodě 29 migrantů převážně ze Sýrie. Přesný počet migrantů, kteří dodávkou cestovali, zjišťujeme. Stále probíhá pátrání," dodal Hrdina.

Zadržené migranty z místa odvezl policejní anton.