Mizející krása. V ruině z 16. století zbyly jen nádherné stropy

Místo dominant mají často v obcích ruiny. To trápí nejen památkáře a starosty obcí, ale i místní obyvatele. Majitele objektů se jen zřídka kdy podaří zastihnout, a tak nakonec vzácné budovy pomalu ztrácí svou jedinečnost. Nikdo vlastníky totiž nenutí do nemovitosti investovat větší peníze. Ti se i často mění, a tak se stává, že při úpravách ani neberou ohled na jejich historickou podobu.

Jeden ze zámečků s bohatou minulostí stojí ve vesničce Kovanice nedaleko Nymburka. Zámek leží těsně u Labe a je vidět z cyklostezky nebo ze silnice, která kolem něj prochází. Kdo si ho na první pohled přece jen nevšimne, poradí mu sousedící kostel sv. Václava.

Z pohledu od kostela můžete na budově spatřit pozůstatky arkád. Celý zámek je pokrytý omítkou, na které se dochovaly alespoň zbytky bohaté výzdoby. Vstoupit na zarostlou zahradu můžete bez problémů, dřevěná vrátka jsou otevřená. Za arkádami je volný vstup do dvou místností a také do patra, kde se dochovaly zdobené trámové stropy. V místnostech už zůstal jen nepořádek, sutiny, rozbitá podlaha i okna. Spolehlivé zdroje o budově pocházejí už ze 16. století. "Někdy v 15. - 16.století to bylo postavený, jezdilo sem panstvo z Poděbrad, za doby krále Jiřího. Jezdili sem na hony, všude byly lesy až sem ke vsi,“ líčí místní pamětník.

V 19. století se pak na zámku nacházel lihovar a v pozdější době sloužila budova jako bytová jednotka. "Pamatuju si, že to bylo obývaný. Chodil jsem tam jako kluk. Bylo to pro nás takový tajemný. Byly tam slušně zařízený dva byty pro rodiče, prarodiče a děti. Pamatuju si i historický předměty, obrazy, parohy, velký sál taneční. Prý tam byla i chodba, která údajně vedla do blízkého lesa. Asi v roce 1992 to snad ty děti majitelů vyklidily a aby to nechátralo, tak to prodaly,“ popisuje situaci místní obyvatel.

Během let byla budova mnohokrát přestavěná, takže z původní renesanční podoby zůstaly jenom zbytky. Předchozí majitelé se totiž snažili budovu opravovat tak, aby se v ní dalo alespoň bydlet, když neměli peníze na pořádnou rekonstrukci. "Jako kluk jsem si všímal jiných věcí, ale pamatuju si ještě, že se dělala střecha a takový ty běžný úpravy a údržba, aby to nespadlo. Ale zahrada, ta byla obdělávaná, bývalo tam ovoce, brambory i zelenina,“ říká pamětník.



Nový majtel se na zámečku nijak zvlášť neprojevuje. Pokoušeli jsme se ho kontaktovat, aby nám řekl, jaké s ní má úmysly, ale uváděná telefonní čísla byla nedostupná. Místní obyvatelé obce Kovanice by byli rádi, kdyby se budova zrekonstruovala do podoby, která by přitáhla nějaké turisty. "Dům k bydlení bych z toho nechtěl, ale památka jako taková, to by se mi tu líbilo," přiznal obyvatel Kovanic.