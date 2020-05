Sestřička a máma pěti dětí skončila na vozíku, teď potřebuje pomoc!

"Rozpárala se mi vnitřní stěna aorty. V důsledku toho po operaci došlo k ischemii míchy, proto ten vozík, a proto nemůžu chodit," vysvětluje maminka pěti dětí.





"První čtyři děti byly větší, akorát ten jeden byl maličký, když se to stalo. V holkách jsem pak měla velkou oporu, že se dokázaly postarat o spoustu věcí, manžel nemusel ani zůstávat doma, protože holky uvařily, nakoupily, postaraly se i o toho malého, takže pro ty to bylo náročné, ale zvládly to,“ vzpomíná Lucie.

Od osudného okamžiku se ve svém životě musela naučit spoustu nových věcí. Vozík od začátku nevnímala jako překážku a rozhodla se s ním zdolávat běžné věci. Dnes Lucie řídí auto, nakupuje, stará se o děti, a dokonce se vrátila se do práce. "Jezdím do nemocnice, dělám na ARU, kde jsem dělala i předtím, akorát teď dělám dokumentační sestru, ale musím říct, že mi hodně chybí přímý kontakt s pacienty," přiznává.

Lucie je navíc vášnivá sportovkyně. S vozíkem zvládla tančit a v zimě vyrazila dokonce lyžovat na hory. Aktuálně je jejím snem handbike, který měla příležitost si vyzkoušet a díky kterému by její život mohl být ještě o něco veselejší. "Pohyb v přírodě na kole je úplně něco jiného, než na tom vozíku. Člověk se i dostane na spoustu míst, na které by se s vozíkem nedostal. Když bych ho měla, mohla bych na kolo vyjet i s dětmi, a to by bylo úplně super."

Splnit Lucii tento sen se proto rozhodl okruh její rodiny a přátel. Zaregistrovali Lucii a její sen o handbiku do projektu Znesnáze 21, který umožňuje bezpečné založení sbírky.

"Pro lidi s tímto handicapem je handbike naprosto jedinečná, ale velmi nákladná věc. Handbike stojí 250 tisíc korun a já věřím, že tu částku vybereme," řekl Čestmír Horký, autor zmíněného projektu.