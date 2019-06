Zemědělce trápí divočáci a hraboši. Škody budou obrovské

Obří škody a jen mizivá naděje na náhradu - takové jsou stížnosti zemědělců na divoká prasata, která po celé republice každoročně poničí až pětinu úrody. Co ale zemědělce potěšilo, byly vydatné deště v posledních dnech. Momentálně prý nehrozí, že by přišli o úrodu kvůli suchu. Tu ale vedle prasat ohrožují i přemnožení hraboši.

Přestože mají podle zákona zemědělci právo na odškodnění, ne vždy se ho dočkají. Ke snížení počtu divočáků zatím nepomohlo ani zvýšené zástřelné. Uživatel honitby je sice podle zákona povinen uhradit škody způsobené zvěří, ty ale podle soukromého zemědělce Karla Křenka nepokryjí to, co divočáci způsobí.

Myslivci ale tvrdí, je nás málo - děláme, co můžeme. "Snažíme se tam střídat, jak můžeme, ale my všichni ještě pracujeme, my všichni ještě musíme chodit do práce," vysvětluje myslivec Stanislav Klíma.

Letos je prý problém asi nejextrémnější za posledních deset let. Počty divokých prasat se pohybují nad optimálním stavem. Nešťastní jsou zemědělci snad po celé republice. Navíc na řadě míst přestávají fungovat i náhrady škod ze strany mysliveckých jednot. Dochází už i na soudy. A někteří zemědělci přestávají vybrané druhy plodin raději pěstovat.

Hlavně na jižní a střední Moravě je přemnožený také hraboš polní. Extrémní výskyt hlásí z okresů Břeclav, Hodonín, Brno venkov, Vyškov, Blansko a Prostějov.

Před čtrnácti dny bylo pšeničné pole, které jeden ze soukromých zemědělců ukázal TV Nova, zcela zdravé, před týdnem se na něm objevil holý ostrůvek zhruba 10x10 metrů a o týden později má majitel zničeno téměř půl hektaru.

"V takovém rozsahu to nepamatuju. A to už tady dělám od roku 1968," říká majitel rodinné farmy z Moravského Žižkova Josef Valášek.

Podle zoologů má populace čtyřletý cyklus a letos dosáhne svého maxima. Přitom už dnes se na některých polích dá napočítat přes pět tisíc nor na hektaru. I na Břeclavsku.

"Máme deset velkých ohnisek, na pšenici, ječmenu a už to jde i na řepku. Na vinohradě máme škody hlášené, mladé porosty jsou sežrané. Mohlo by se taky stát, že o žních nesklidíme nic," bojí se předseda Okresní agrární komory Břeclav Antonín Osička.

Kromě predátorů - kání, motáků, sov a volavek - které si zemědělci na rozdíl od rybářů pochvalují, v boji s přemnoženými hraboši pomohly i vydatné srážky posledních týdnů. Farmáři přesto žijí v nejistotě.

"Máme obavy, že se do žní vytvoří ještě dvě generace a je možné, že taky sklidíme polovinu nebo třetinu," upozorňuje Valášek.

Na jižní Moravě se to už letos potvrdilo na výnosech pícnin. "Máme sklizenou vojtěšku, místy jsme měli od hrabošů sklizených až 50 procent," dodal Osička.

Hlodavci mohou být nebezpeční i přímo lidem. Jsou totiž přenašeči infekcí a hostiteli klíšťat.