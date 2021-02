Zemřel ošetřující lékař Alexeje Navalneho, příčina smrti je neznámá

“S lítostí vás informujeme, že zástupce vedoucího lékaře pro anesteziologii a resuscitaci pohotovostní nemocnice, asistent oddělení Státní lékařské univerzity v Omsku, doktor lékařských věd Maksimishin Sergej Valentinovič náhle zemřel,“ uvedla bez dalších podrobností nemocnice ve svém prohlášení.

Navalnyj byl původně přijat na jednotku pro akutní otravu v omské nemocnici 20. srpna poté, co onemocněl po kontaktu s vojenským jedem třídy novičok v letadle směřujícím ze Sibiře do Moskvy. Letoun musel nouzově přistát v Omsku.

Maximishin v době Navalneho hospitalizace nedával žádné rozhovory pro tisk. Jako zástupce vedoucího lékaře pro anesteziologii a resuscitaci v nemocnici byl jedním z nejstarších lékařů v nemocnici.

Navalnyj musel být po přijetí kvůli vážnému stavu uveden do umělého spánku a nakonec byl převezen do Berlína, kde po otravě strávil pět měsíců. Po návratu do Ruska byl tento týden zatčen za porušení probačních podmínek předchozího trestu. Verdikt v zahraničí vyvolal ostré reakce včetně USA.

