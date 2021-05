Zemřela česká socioložka Jiřina Šiklová. Bylo jí 85 let

Ve věku 85 let zemřela česká socioložka Jiřina Šiklová. Informaci potvrdil její syn, uvedl v sobotu večer portál Aktuálně.cz.

Jiřina Šiklová vystudovala historii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Patřila mezi zakládající členy katedry sociologie na Filozofické fakultě UK. Od roku 1956 do roku 1969 byla členkou KSČ.



Poté, co vystoupila ze strany, byla propuštěna z univerzity a pracovala jako uklízečka, pokračovala však v samostudiu a dávala konzultace studentům. Od 70. let spolupracovala s Petrem Pithartem na distribuci zahraničních i exilových knih do tehdejšího Československa, kvůli čemuž skončila ve vazbě.



Byla signatářkou Charty 77. Po roce 1989 přednášela sociologii na Filozofické fakultě UK. V jejím bytě vznikla také první knihovna Gender Studies. Z té se posléze vyvinula největší knihovna s touto tématikou ve střední a východní Evropě.



I v pokročilém věku byla stále veřejně činná. V roce 2009 například kandidovala za Stranu zelených ve volbách do Evropského parlamentu. V roce 2010 dokonce vedla kandidátku Strany zelených za Královéhradecký kraj ve volbách do Sněmovny.