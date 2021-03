Žena, kterou v neděli smetla lavina, zemřela! Pod sněhem byla hodinu

Lavina se utrhla na polské straně Krkonoš v neděli odpoledne. Na místě se v okamžiku sesuvu nacházelo šest lidí, tři z nich masa sněhu smetla.

"Jedna žena zasypána, nalezena, v tuto chvíli probíhá resuscitace, na místo míří vrtulník Letecké záchranné služby. Další dvě osoby zraněny lehčeji, bude následovat jejich transport," informovali horští záchranáři na twitteru po 15. hodině.

Skupina lidí se pohybovala ve volném terénu mimo značené trasy. Dostala se až na hranu žlabu nedaleko Mužských kamenů, když se masa sněhu uvolnila. Horská služba zrovna zasahovala u laviny v údolí Bialy Jar.

Podle informací TV Nova byla žena pod sněhem přes hodinu. Záchranné akce zkomplikovalo zejména to, že skupina s sebou neměla lavinový vyhledávač. Jak upozornil šéf lavinových specialistů Pavel Cingr, díky němu by bylo možné turistku najít do 15 minut.

Ženu, kterou museli záchranáři oživovat, našel ve sněhu pes Horské služby ČR. Záchranářský vrtulník ji v kritickém stavu transportoval do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. A právě odtud přišla v pondělí ráno smutná zpráva. Pacientka v noci zemřela. "Přes veškerou péči se ji nepodařilo zachránit," sdělil TN.cz mluvčí Jakub Sochor.

Kromě ženy se zranili ještě dva muži. Podle horské služby ale jejich stav nebyl vážný. Skončili v liberecké nemocnici kvůli psychických problémům.

O zásahu v Krkonoších informovala horská služba asi dvě hodiny poté, co se lavina utrhla v údolí Bialy Jar. Tam zasahovali i příslušníci české Horské služby, kterou o pomoc požádali jejich polští kolegové.

Mužské kameny jsou výškový bod na česko-polské hranici vzdálený několik kilometrů od Špindlerova Mlýna. Podle mluvčího Horské služby ČR Radka Zemana do terénu vyrazili všichni dostupní záchranáři - profesionální i dobrovolní.

Na místě pádu první laviny mělo zasahovat asi 70 záchranářů, zprávy o obětech na životech se nepotvrdily. Několik lidí se ale zranilo.