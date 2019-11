Žena měla byt plný koček, živých i mrtvých! Některé našli v mrazáku

Policisté v bytě v ústecké čtvrti Krásné Březno objevili 38 koček, z toho 16 mrtvých. Několik z nich bylo nacpaných v mrazáku. Byt využívala spolupracovnice spolku na záchranu opuštěných koček a měla se o ně starat do chvíle, než půjdou do útulku, nebo si je převezmou noví majitelé. Kriminalisté už případ vyšetřují jako týrání zvířat.

Podlaha pokrytá výkaly, po bytě rozházené věci a v kumbálu zastrkané mrtvoly koček. V takovém prostředí žila žena, která se měla o kočky starat do doby, než se pro ně najdou noví majitelé.

Místo toho je zřejmě podle prvních výsledků vyšetřování policie týrala hlady a nejspíš měla zvířata i zabíjet. Několik koček bylo nacpaných v mrazáku, další těla se našla v igelitkách.

"Na místě bylo nalezeno 22 živých koček a 16 mrtvých. Živé byly odvezeny do místního útulku, těch 16 kočiček bude podrobeno znaleckému zkoumání," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová s tím, že policie už případ vyšetřuje jako týrání zvířat.

Žena podezřelá z týrání teď bude mít co vysvětlovat, podle veterinářů zvířata trpěla několik měsíců. Podle spolku, pro který pracovala, s nimi přestala spolupracovat a do bytu se dostali poté, co měli obavy o osud koček. Kromě policie se týráním zabývá i krajská veterinární správa.