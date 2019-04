Vlak do Brna zastavil kvůli hadovi v kupé. Korálovku chytali strážníci

Na svou cestu jen tak nezapomene žena, která jela v neděli ráno vlakem. Když se totiž chtěla podívat z okna ven, všimla si hada, který lezl po závěsu. Cestující se vyděsila a okamžitě zavolala pomoc. K odchytu hada došlo na nádraží v Českých Budějovicích, kam byli přivolaní strážníci. Ti hada poté převezli do zoo v Hluboké nad Vltavou. Naštěstí se ukázalo, že had nebyl jedovatý.

Neobvyklého cestujícího měla žena ve vlaku jedoucího na trase Plzeň – Brno. "V neděli 28. dubna krátce před osmou hodinou ráno vyjížděla hlídka městské policie speciálně vyškolená na odchyt zvířat na vlakové nádraží. Ve vlaku jedoucím směrem na Brno totiž žena sedící v jednom kupé spatřila hada lezoucího po okenním závěsu," uvedla Věra Školková, mluvčí Městské policie České Budějovice.

Hlídka nejdříve zjišťovala, jestli had není nebezpečný. "Strážníci na místě zjistili, že se jedná o nejedovatou korálovku sedlatou. Hada se jim zakrátko podařilo odchytit. Korálovku pak převezli do zoo v Hluboké nad Vltavou," doplnila mluvčí.

Kvůli odchytu měl vlak zpoždění. Žena, která jela s hadem v kupé, naštěstí neutrpěla žádný šok a ve své jízdě pokračovala dál. Zatím se nepodařilo zjistit, jak se had do vlaku dostal. Nebyl to však jediný případ, ke kterému strážníci v neděli vyjížděli. O chvíli později museli zachraňovat koně.

"Strážníci měli však i nadále napilno. O necelou hodinu později odchytávali dva koně volně pobíhající v areálu Jihočeské univerzity v Branišovské ulici. Koně, kteří utekli z nedaleké ohrady, se jim podařilo během několika minut předat do rukou příslušného zaměstnance univerzity," dodala Školková.