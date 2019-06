Žena zavraždila sběratele. V cele otěhotněla a teď je na svobodě

Petra Janáková měla podle pravomocného rozsudku strávit ve vězení ještě 28 roků. V pátek po poledni ji ale na příkaz soudu z opavské věznice propustili. A tak se žena odsouzená za chladnokrevné zastřelení numismatika z Prahy pohybuje na svobodě.

Vyjádřit se ke svému propuštění nechtěla. "Neřeknu vám nic k tomu a dejte mi už pokoj!" odmítala Janáková na nádraží, kde ji štáb TV Nova zastihl, svoje propuštění komentovat.

Se třemi taškami Petra Janáková nasedla na vlak a vydala se do rodné Jilemnice. Propuštěna byla po dvou letech a trest má přerušený pravděpodobně až do září 2020. Je totiž v šestém měsíci těhotenství.

"My o této situaci víme, ale bohužel s tím nemůžeme nic dělat," uvedla mluvčí Krajského ředitelství Policie v Královéhradeckém kraji Ivana Ježková.

Podle její bývalé tchýně, matky Jaroslava Janáka, který za stejný čin dostal 28 let, Janáková chtěla, aby se její bývalý manžel úředně vzdal otcovství. "Psala Járovi dopis, že je těhotná a že potřebuje napsat papír, že Jára není otcem nenarozeného dítěte. Snáší to špatně," řekla TV Nova Šárka Janáková.

"Jděte i s mým bývalým manželem do pr…," vzkázala Janáková.

Záhadou zatím je, jak mohla Janáková za mřížemi vazební věznice otěhotnět. V hradecké vazební věznici údajně koloval jakýsi samizdat sepsaný dalším obžalovaným s názvem: "Jak přežít vazbu". A těhotenství tam bylo uvedené jako jistá propustka na svobodu.

"Někdo jí musel poradit, protože ona by na to sama nepřišla," je přesvědčená její bývalá tchýně Šárka Janáková.

Nabízí se, že by otcem dítěte mohla být mužská návštěva, která Janákovou během Vánoc navštívila ve vazební věznici v Hradci Králové. To prý není možné. Návštěva totiž nikdy není s vězeňkyní o samotě.

Ve hře tak jsou dvě další varianty, otcem dítěte může být některý z dozorců, to už prošetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů. "Momentálně je tato záležitost ve fázi prověřování," potvrdila mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.

Druhou možností, o které mluví i zdroje blízké vazební věznici, je to, že si sperma tou dobou teprve obžalovaná vyžádala od dalšího vězněného. Prý bylo možné ho nějakým způsobem doručit do její cely. Ve vazebních věznicích jsou ženy a muži rozděleni po patrech.

"Prý to jde poslat si to přes okno a nějak si to vpravit do těla," potvrdila domněnku i Janákové bývalá tchýně Šárka.

Podle gynekologů není takovýto způsob amatérského umělého oplodnění vyloučený. A pokud u jednoho těhotenství nezůstane, datum nástupu do vězení k odpykání zbylých 28 let, se může o několik let oddálit.

