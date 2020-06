Vláda by mohla vyhlásit stav nebezpečí. A omezit tak práva lidí

Po přerušení vládního projednávání zákona o ochraně veřejného zdraví před několika týdny dostalo za úkol ministerstvo vnitra v čele s Janem Hamáčkem (ČSSD) připravit novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR. A v pondělí dopoledne ji představil.

Novela má reagovat na stav rozsáhlé epidemie či dokonce pandemie. Může ale posloužit i při jiných krizích, například při suchu nebo kybernetickém útoku.

Jedna ze změn se týká nejmírnější stav ohrožení, tedy stavu nebezpečí. "Stav nebezpečí není možné vyhlásit z pozice vlády. Mohou jej vyhlásit jen hejtmani na části kraje nebo v celém kraji. Chceme v zákoně zakotvit, aby mohla vláda vyhlásit stav nebezpečí na části státu nebo v celém státu," řekl Hamáček.

Anketa Měla by se kvůli koronaviru měnit Ústava? Ano, veřejné zdraví je důležité 11 9 hlasů Ne, dá se to vyřešit obyčejným zákonem 89 70 hlasů Hlasovalo 79 lidí.

"Ve stavu nebezpečí bude podle návrhu možné omezit na nezbytně dlouhou dobu vlastnická práva, právo na podnikání, svobodu pohybu a pobytu, právo na pokojné shromažďování a právo na nedotknutelnost osoby a obydlí. Nebude možné omezit právo na stávku," vyjmenoval Hamáček.

Podle Hamáčka by ale fungovala kontrola Poslaneckou sněmovnou, která by mohla rozhodnutí vlády zvrátit. Mohla by také odmítnou prodloužení stavu nebezpečí. "Jsme připravení diskutovat o tom, co by bylo možné v rámci stavu nebezpečí omezit," doplnil Hamáček.



Podle dřívějšího prohlášení ministerstva vnitra je na ústavní úrovni třeba stanovit pravidla pro ochranu veřejného zdraví obyvatelstva, ale také demokratickou kontrolu vlády prostřednictvím Parlamentu.



"Je třeba si přiznat, že náš právní řád na takto rozsáhlou epidemii nepamatoval. Měnit pouze obyčejný zákon, jako je zákon o ochraně veřejného zdraví, je z našeho pohledu nedostatečné a do budoucna by to státu neumožnilo efektivně čelit pandemickým krizím, jako je ta současná,“ vysvětlil Hamáček.



O ústavní novele má jednat také Bezpečnostní rada státu. Na pondělí je plánovaná rovněž tisková konference vlády, která je předběžně naplánovaná na 16:30 a kterou budete také moci živě sledovat na TN.cz.