Zlepšete si karmu: 3 tipy na dobré skutky

1. Kafe s babi

Dobrým skutkem můžete začít hned u vás doma. Schválně. Jak často chodíte s prarodiči

ven – s babičkou na kávu a zákusek, s dědou na poctivou a dobře vychlazenou hladinku? Určitě by to šlo i častěji. Projekt #kafesbabi a #pivosdědou si klade za cíl posílit vztahy mezi mladou generací a generací našich prarodičů. Vnoučata by se se svými babičkami a dědečky měla začít víc bavit a pozvat je na místa, kam by se sami od sebe nikdy podívat nešli. Nejde o nic složitého. Zapojení do projektu vás bude stát jen sdílení fotky s hashtagem #kafesbabi nebo #pivosdedou na svých sociálních sítích a drobnou útratu za občerstvení. Pokud vás ovšem nepozvou prarodiče, jak bývá jejich dobrým zvykem.

2. Venčení psů z útulků

Dobré skutky můžete konat i pro čtyřnohé mazlíčky. Konkrétně pro ty, kteří skončili za vysokým plotem psího útulku. Pes je, stejně jako člověk, sociálně založený tvor a přítomnost člověka, který mu věnuje svou pozornost, mu pomáhá zpříjemnit pobyt v útulku, eliminuje nežádoucí chování z důvodu nudy, zvyšuje míru socializace a snižuje u psa stres. Jednou procházkou uděláte tedy pejskovi bez domova ohromnou radost. Podívejte se třeba do

Dog Pointu, rezervujte si čas a vyrazte na procházku s opuštěným chlupáčem.

3. Pomáhejte pohybem i s prarodiči

Patříte-li mezi sportovní nadšence, můžete pomoci i pohybem. Třeba svou účastí v běžeckém seriálu Běhej lesy. Ten ve spolupráci se značkou Voltaren připravil speciální závod VoltaRUN, nesoutěžní běh a chůzi pro malé i velké, pro doprovod závodníků, hendikepované nebo pro ty, kteří si zatím na klasické trasy seriálu Běhej lesy netroufnou. Vzít tak můžete babičku i dědečka, strávit s nimi čas aktivně a současně uděláte dobrý skutek. Účastí na VoltaRUNU totiž pomáháte dětem s postižením pohybového aparátu. Za každý kilometr, který zdoláte v rámci VoltaRUN nebo všech ostatních závodů seriálu Běhej lesy, přispějete prostřednictvím Nadace Nova 2 Kč dětem se zdravotním postižením pohybového aparátu. Zúčastnit se může celá rodina a čím víc se vás zúčastní, tím větší budou příspěvek i zábava během závodů.



Ať už se necháte inspirovat výše uvedenými tipy, nebo se rozhodnete pomáhat jakýmkoliv jiným způsobem, uděláte někomu lepší den. Nesobecké jednání totiž přináší štěstí. A to za to stojí!



