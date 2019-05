Facebook plánuje velké změny, lidem se ale vůbec nelíbí! ANKETA

Světově nejrozšířenější sociální síť facebook razantně změní svůj design. Už během příštích několika měsíců bude vypadat úplně jinak, než byli uživatelé doposud zvyklí. Změny představil jeden ze zakladatelů a výkonný ředitel facebooku Mark Zuckerberg na úterní konferenci v San Jose.

Čtenáři TN.cz mají, co se týče novinek na facebooku, naprosto jasno. Z necelých 1900 respondentů je nadpoloviční většina, 1251 lidí, pro to, aby design sociální sítě zůstal stejný. 314 čtenářů změny vítá a 325 lidí to nechává naprosto chladnými. Tyto výsledky měla anketa při publikaci článku ve čtvrtek kolem 11:00.

Anketa Líbí se vám nový design facebooku? Ano, těším se na změnu 17 314 hlasů Ne, chci, aby zůstal stejný 66 1253 hlasů Nevím / Je mi to jedno 17 325 hlasů Hlasovalo 1892 lidí.

"Budoucnost je v soukromí," pronesl Mark Zuckerberg na vývojářské konferenci F8. A právě tato věta se od té doby stává terčem posměchu. "Že to říká zrovna on," píšou uživatelé a narážejí na skandál s Cambridge Analytica, společností, která získala data desítek milionů uživatelů sociální sítě Facebook a využila je v rámci volebních kampaní v několika státech.

"Facebook ničí vztahy," shodují se lidé v komentářích pod článkem. Zuckerberg na to ale má zjevně jiný názor, na konferenci totiž představil službu, která pomůže lidem se seznámením. Novinka má být určena pro nezadané uživatele hledající trvalý vztah.

Sociální sítě prý lidi odcizují a komunikace přes ně podle čtenářů nikdy nedokáže nahradit rozhovor z očí do očí, píší lidé. Přesto podle statistik z roku 2018 facebook používá na denní bázi přes 80 % jeho uživatelů. A průměrný čas strávený na sociálních (do dat se započítává jak facebook v počítačové verzi, tak jeho mobilní aplikace, aplikace messenger a instagram) je 149 minut za den, tedy 2,5 hodiny.

Své příspěvky na něj pravidelně minimálně několikrát za měsíc publikuje 59 % Čechů. Zbytek jej využívá převážně pasivně, například ke sledování příspěvků a fotek svých přátel, ke čtení zpráv a podobně.

Síť facebook využívá 3,1 miliardy lidí po celém světě a jejich počet každým dnem roste. Až 6,7 % lidí závislost na facebooku a sociálních sítích dožene až k lékaři, jsou nuceni vyhledat odbornou pomoc.