Zmrzlina Míša představuje nový komunikčaní koncept a opět chce udělat Česko a Slovensko o kousek lepší.

Novinka představená v ve fantazijním papírovém světě a sázení stromů jsou hlavními piliíři komunikce značky pro tento rok.

Zmrzlina Míša představila nový produkt pro nejmenší – Míša Míšánek – zmrzlinová svačinka z tvarohu, smetany a ovoce. „Zmrzlina Míša je pro spotřebitele spojená především s dětstvím a silnými emocemi. Nechtěli jsme ale na toto období dívat s nostalgií a tradičně. A to především proto, že expandujeme do nové kategorie a přinášíme novinky, z kterých budou mít děti radost a rodiče dobrý pocit. Hlavní výzvou bylo zpracovat racionální tvrzení, že Míša je perfektní svačinka s horou tvarohu, a to do podoby, která toto ukáže skrz silné emoce a v unikátním stylu. Mám radost z výsledku, kterého jsme s Triadem dosáhli,“ vysvětluje Lenka Adámková, Strategic Portfolio & Innovation Manager spoločnosti Unilever.





Mimo této novinky značka pokračuje i ve své CSR aktivitě „O kousek lepší Česko a Slovensko“. Protože Míša pochází z toho nejlepšího, co v naší přírodě najdeme, chce v rámci svého poslání pečovat o přírodu, jak nejlépe umí. Poslání značky se každý rok zaměřuje na jinou iniciativu ve spojení s SDG 15 – Život na souši. Již v roce 2019 se zmrzlina Míša rozhodla udělat Česko a Slovensko „O kousek lepší“, kdy nás ve spolupráci se svými ambasadory inspirovala k tomu, abychom do přírody neodhazovali žádné odpadky.





Letos plánuje Zmrzlina Míša vrátit zpátky do přírody všechny stromy, které padnou na výrobu dřívek k jejich nanukům. Zmrzlina Míša proto propojila síly s nadací Partnerství, která stojí za iniciativou „Sázíme budoucnost“, která má za cíl vysadit v České republice 10 milionů stromů. Každý nanuk Míša zakoupený v supermarketech Albert v červenci se do tohoto projektu započítá a vybraná částka se použije na výsadbu a ochranu stromů. To pomůže vytvořit nové zelené oázy v blízkosti měst i obcí, které potřebujeme pro naše fyzické i mentální zdraví. Míša tak přispěje k adaptaci Česka na změnu klimatu a podpoří zadržování vody v půdě.

Na Slovensku se pak značka spojila s nadací Ekopolis, která se rovněž zabývá tématikou výsadby nových stromů.