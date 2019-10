"Zneužití smrti, trapná pomsta, hnus!" Kníže promluvil po smrti Karla Gotta

To, co se děje po smrti Karla Gotta, je podle knížete Karla Schwarzenberga nedůstojné. Nelíbí se mu, že politická reprezentace využívá Mistrův odkaz k vlastním zájmům a rovnou ve svém statusu i jmenuje ty, kteří se toho podle něj dopouští nejvíce.

"V posledních dnech se odehrává opravdu poněkud smutná podívaná. Nejdříve se různí politici předháněli nikoliv v úctě velkému umělci, ale aby si sami zvýšili oblibu. Snažili se zajistit státní pohřeb. Patrně je potom někdo poučil, že to není možné a dopadlo to poněkud trapně,“ píše bývalý předseda TOP 09 a exministr zahraničí Schwarzenberg na svém Facebooku.

Schwarzenbergovi se nelíbí snaha některých o přejmenování Letiště Václava Havla na Letiště Karla Gotta. Bývalý šéf ministerstva zahraničí za tím vidí jasnou snahu o pomstu Václavu Havlovi. "Horší ale je, co se stalo teď. Je pozoruhodné, že člen přípravného výboru hnutí Trikolóra navrhl, aby se pražské letiště už nejmenovalo Letiště Václava Havla, ale navrhl jeho přejmenování po Karlu Gottovi. Samozřejmě, stejně jako ve výše uvedených případech, nejde o poctu zmíněnému umělci. Jde především o trapnou pomstu obou Klausů našemu prvnímu českému prezidentovi,“ má jasno Schwarzenberg.

Karel Schwarzenberg je přesvědčen o tom, že současné "tahanice a dohady“ by se nelíbily ani Karlu Gottovi, který už ale bohužel svůj názor říci nemůže. "Václav Havel není pouze český, nýbrž i světový hrdina boje za demokracii a svobodu. Využití nebohého Karla Gotta jako nástroj pomsty vůči Václavu Havlovi, který je pořád ještě slavnější než oni, je pouze mrzké. Jsem přesvědčen o tom, že by proti tomu sám Karel Gott protestoval. Mrtví se takovýmto intrikám bránit nemohou. I proto je to celé velmi ubohé a je to hnus. Václav Havel by dnes oslavil osmdesáté třetí narozeniny a já na něj budu myslet,“ uzavírá své zamyšlení Karel Schwarzenberg.

Reakci Václava Klause i Václava Klause mladšího redakce zjišťuje.

