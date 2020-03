Zrecykluje se vše, co vytřídíme? Plasty končí na skládkách

Současným a velmi populárním trendem je stáčet nápoje do plechovek (hliník) a PET lahví. Oba materiály je poměrně snadné třídit a recyklovat. Realita je ale zcela jiná. Bohužel čísla ukazují, že ne všechen odpad, který je u nás vytříděn správně, je také zrecyklován. Často tedy to, co odneseme do barevných kontejnerů, není využito.

V Česku se vytřídí zhruba 69,5 % PET lahví, z čehož 12 % je dále odesíláno ke spálení nebo na skládky. Plastové lahve, které se vůbec do třídicích kontejnerů nedostanou (30,5 %), končí často ve volné přírodě. U plechovek jsou čísla ještě děsivější, až 65 % z nich končí tam, kde by neměly, tedy v přírodě, na skládkách nebo ve spalovnách.

Každý rok tedy kvůli netřídění a nedokonalosti systému plýtváme až s 30 000 tunami cenného materiálu.

Počet PET lahví a plechovek, které skončí ve volné přírodě, je alarmující. Každoročně u nás v přírodě skončí zhruba 100 000 000 PET lahví a o něco méně plechovek, které mohly být využity lépe, říká Jan Bareš, spoluzakladatel Trash Hero. Zhruba polovinu z toho se podaří uklidit díky aktivitám obcí a dobrovolníkům. Zbytek ale v přírodě zůstane a hromadí se tam, dodává.

Můžeme takovému ohromnému počtu obalových materiálů pohozených kolem nás předcházet? Inspiraci nabízí způsob třídění vratného skla – lahve jsou zálohované, proto je v přírodě a ani v kontejnerech téměř nenajdeme. Vyplatí se je vrátit a zároveň je dáváme zpět do oběhu a ulevujeme naší přírodě.

V některých zemích Evropy už zálohový systém PET lahví a hliníkových plechovek funguje. Díky němu se podařilo snížit počet odhozených zálohovaných obalů ve volné přírodě až o 90 %. K Islandu, Švédsku, Norsku, Finsku, Dánsku, Estonsku, Litvě, Nizozemsku, Německu a Chorvatsku se ale Česká republika zatím nepřipojí. Ačkoli česká vláda v prosinci 2019 schválila zákon o odpadech, který by měl mimo jiné lidi motivovat k tomu, aby více třídili, stejný zálohový systém je zatím v nedohlednu.