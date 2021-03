Zvířata jsou taky na homeoffice! S kolegy z jiné zoo se spojila online

Šimpanzi ze Zoo Brno a Safari Park Dvůr Králové se mohou v těchto dnech vzájemně pozorovat prostřednictvím on-line streamu. Chovatelé již zaznamenali první pozitivní reakce zvířat v obou zahradách a přímý přenos může na internetu sledovat také veřejnost.

"Využili jsme nápadu a iniciativy brněnských nadšenců, kteří nainstalovali v obou zahradách velkoplošné obrazovky a vzájemně tak propojili dvě šimpanzí skupiny. Pro tato velmi inteligentní zvířata je to nový a zajímavý podnět, který je vlastně moderním enrichmentem," řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

"Naši šimpanzi už spadají do skupiny zvířecích seniorů, ale každá novinka je samozřejmě zaujme. Občas se před obrazovku přijdou navzájem pochlubit jídlem nebo jsem zaznamenala, jak mě pozorují šimpanzi ze Dvora při úklidu expozice," komentovala reakce zvířat chovatelka šimpanzů v Zoo Brno Mariana Hubíková.

Zvířata v zoologických zahradách jsou kvůli koronavirovým opatřením ochuzena o pozornost návštěvníků, a to byla inspirace pro autory tohoto nápadu Pavla Cupáka a Petra Vídeňského.

"Pavla inspirovaly zprávy z televize, že některá zvířata v zoo se v této době mohou občas nudit a napadlo ho jim chybějící návštěvníky alespoň částečně nahradit. Kontaktoval jsem proto ředitele obou zahrad a v rámci zkušebního povozu jsme nejprve přímým přenosem propojili šimpanze s dětmi z mateřské školy," komentoval iniciativu Petr Vídeňský.

Zvířata může v přímém přenosu sledovat i veřejnost. Záznam běží každý den od 8 do 16 hodin. Fungovat by měl minimálně do konce března. Pokud šimpanzi na záběru nejsou vidět, tak se pravděpodobně zrovna vyhřívají na sluníčku.