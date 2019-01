A jak píšete X vy? Obrázek strhl na internetu bouřlivou diskuzi

Jednoduchou grafiku s barevnými šipkami zveřejnila umělkyně vystupující na Twitteru jako Sixers Smasey a vyzvala své fanoušky, aby se pochlubili, který z osmi uvedených způsobů zápisu je ten jejich.

A pak se strhla bouře - obrázek se totiž začal po internetu, hlavně po sociálních sítích, šířit obrovskou rychlostí a do debaty se zapojili lidé z celého světa.

Tady je obrázek. Barevná linka je vždy první tah.

Also this is so interesting to me - which way do you draw an X? Colored line being the first stroke pic.twitter.com/a0WTl8WT7P