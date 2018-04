ABBA je zpátky! Legendární kapela nazpívala nové písně

Agnetha, Benny, Björn a Anni-Frid jsou zpátky! Populární švédská kapela, která v 70. a na začátku 80. let válcovala hitparády po celém světě, oznámila, že po 35 letech připraví nové dvě nové písně.

ABBA ve spolupráci s britskou televizí BBC připravuje speciální turné, kde budou vystupovat digitální avataři členů kapely. Plánování virtuálního turné ale mělo nečekané následky.

"Všichni čtyři jsme cítili, že po nějakých 35 letech by byla zábava, kdybychom znovu spojili své síly a vydali se do nahrávacího studia. Tak jsme to udělali," svěřila se ABBA na svých stránkách.

"Bylo to, jako kdyby se čas nezastavil a my byli jen na krátké dovolené. Byla to neuvěřitelná zábava. A výsledkem jsou dvě nové písně. Jedna z nich "I Still Have Faith In You (Stále v tebe věřím), předvedou naše digitální já ve speciálu vyrobeném televizemi NBC a BBC, který by se měl vysílat v prosinci!" oznámila ABBA úžasnou zprávu.

"Možná jsme zestárli, ale píseň je nová. A je to skvělý pocit," dodali Agnetha, Benny, Björn a Anni-Frid. Poprvé od rozpadu spolu čtyřka vystoupila před dvěma lety v červnu 2016 na soukromé párty, kde si připomínali 50. výročí setkání Bennyho a Björna.

Připomeňte si jeden z největších hitů ABBY - Dancing Queen:

ABBA se dala dohromady ve Stockholmu v roce 1972. Název vznikl spojením počátečních písmen křestních jmen členů kapely. Světoznámou se kapela stala o dva roky později, když s písní Waterloo vyhrála soutěž Eurovize.

Mezi největší hity kromě Waterloo patří Mamma Mia, Dancing Queen, Thank You For the Music, Chiquitita, Knowing Me, Knowing You, Money, Money Money nebo Ring Ring. Nejúspěšnější písní je Dancing Queen. Singl s touto písní dobyl hitparády ve Švédsku, Austrálii, Německu, Irsku, Nizozemsku, Norsku, Novém Zélandu, Velké Británii a jako jediná píseň švédské čtveřice i v USA. Britskou hitparádu ABBA ovládla s devíti písněmi.

Kapelu tvořily dva manželské páry - Agnetha a Björn a Anni-Frid (Frída) a Benny. Oba páry se v letech, kdy ABBA vstupovala, rozešly. Na počátku roku 1983 kapela oznámila, že si dává přestávku. Kromě vystoupení v televizi v roce 1986 se členové kapely na veřejnosti neobjevovali společně až do premiéry filmu Mamma Mia! v roce 2008.

I přes pohádkové nabídky odmítala kapela návrat. V roce 2013 prozradil Björn v německé televizi ZDF, že kapela skutečně návrat zvažovala, její členové ale nechtějí, aby lidé viděli, jak zestárli a chtějí, aby si je veřejnost pamatovala jako "mladou a dynamickou kapelu". Tento problém se ale podařilo vyřešit díky moderním technologiím.