Adriana se pokusí zabít! Přežije? Herečka prozradila, co bude dál

Byla to láska jako trám – nebo si to alespoň Adriana myslela, z Roberta se ale vyklubal pořádný vykuk, který jen lhal a podváděl. Nemohlo mu to ale procházet donekonečna. Před pár dny ho Adriana nachytala s milenkou a vyhodila ho z domu.

Robert neváhal, vybral Adrianě účet, na kterém měla miliony, a odjel do Německa. Jenže tam se zabil při nehodě. Teprve tehdy si Adriana uvědomila, s kým celé ty měsíce žila, a zhroutila se. A dnes si dokonce sáhne na život.

Jaké pro představitelku Adriany Šárku Vaculíkovou bylo natáčení tak náročné scény, popsala ve Snídani s Novou. "Byly to těžké okamžiky, já jsem se do toho strašně vžívala. Martin Finger (Evžen – pozn. red.) pořád chodil po place a tak šibalsky se na mě díval. Já jsem se na ty scény hrozně soustředila. Nakonec si ze mě začal dělat srandu, takže jsem svoje napětí trošku povolila," vzpomínala Šárka. Horší než točit dramatické scény ale pro ni prý je se na ně teď dívat.

Herečka prozradila, že v nejbližších týdnech to pro Adrianu bude dost náročné. Musí se vypořádat nejen s tím, co jí udělal Robert, ale také se svým selháním v podobě pokusu o sebevraždu. "Já si ani neumím představit, jak bych takovou situaci sama zvládla. Sesypalo se na ni hodně věcí – on nejenže jí umřel, ale okradl ji o deset milionů a ještě jí celou dobu podváděl. Dozví se všechny tyhle jobovky a do toho ještě bojuje sama se sebou, protože si nedokáže představit, jak mohla být tak hloupá a rozhádat se s rodinou. Teď, když zjistila, že měli celou dobu pravdu, je strašně těžké si to odpustit," popsala.

O tom, že její postavu čeká sebevražda, se dozvěděla docela s předstihem. "Měla jsem čas se na to připravit a vlastně i těšit. Vím, že to zní divně, ale my herci máme rádi tyhle dramatické scény – že si můžeš šáhnout někam, kam si v civilním životě nešáhneš," svěřila se Šárka.

Z úplného dna se ale životem zkoušená Adriana dokáže odrazit. "Myslím si, že Adrianě se zablýská na lepší časy, ale půjde to hodně ztuha," prozradila herečka.

