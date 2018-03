ANO a ČSSD se vcelku shodují, z jednání o vládě mají dobrý pocit

Hnutí ANO i ČSSD chtějí hledat kompromis u témat, u kterých se jejich názory neshodují. I proto mají zatím z jednání o možné společné vládě dobrý pocit. Jediná oblast, ve které se zásadně rozcházejí, jsou daně. O nich, ale i o dalších sporných oblastech, by mělo vedení obou stran společně diskutovat v pátek večer.

V celkem 16 tématech vyjednávají expertní týmy ANO a ČSSD od pondělí. Ve středu jich bylo na řadě pět - včetně ožehavých financí.

Podle poslance Jiřího Běhounka se jednání obešlo bez větších rozporů. Strany se rozcházejí třeba v otázce zdravotních pojišťoven. Má se jednat ale jen o drobné neshody. "Ten dojem, který já jsem měl, je takový, že na většině věcí jsme schopni se shodnout," pronesl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch.

Doladit je třeba i financování regionálního školství. Celkový pohled na problematiku školství má ale ANO i ČSSD stejný. "Ta shoda byla téměř absolutní. Respektive dolaďovali jsme jenom nějaké formulace," sdělil ministr školství v demisi Robert Plaga.

Obě strany chtějí snižovat i administrativní zátěž, řešit dvojí kvalitu potravin nebo podporovat aktivní zemědělce a živočišnou výrobu. "Toto jednání bylo jedno z nejjednodušších, protože jak s KSČM, tak se sociální demokracií panuje téměř 100% shoda," pochvaloval si místopředseda hnutí ANO Jaroslav Faltýnek.

Hlavní třecí plochou bude otázka financí a zejména daní. ANO nechce výběr daní měnit ani navyšovat a ČSSD bude dál přesvědčovat o svých plánech. Strany se shodly ale na zrušení karenční doby. "Dám jeden příklad toho, kdy naše jednání vedla k cíli - a to je dnešní rozhodnutí vlády podpořit proplácení prvních třech dnů nemocenské," potvrdil předseda ČSSD Jan Hamáček. Zaměstnavatelé by vypláceli nemocenskou od 1. do 11. dne nemoci. Nyní proplácejí 4. až 14. den.

Diskuse o životním prostředí ještě neskončila. Ministr životního prostředí v demisi Richard Brabec si chce ještě dnes volat s europoslancem Pavlem Pocem. "Já už jsem nějaký protinávrh dostal. Jsem přesvědčen, že se jsme schopni dohodnout," řekl.

Podle některých zástupců hnutí ANO a ČSSD by v případě hladkých průběhů dalších jednání mezi oběma stranami mohla vláda v ideálním případě začít fungovat na přelomu dubna a května.