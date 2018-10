ANO by v říjnu drtivě porazilo konkurenci. Uspělo by osm stran

Volby by v říjnu drtivě vyhrálo hnutí ANO před ODS a Piráty. Do Sněmovny by se dostalo celkem osm stran. Na pětiprocentní hranici by nedosáhla TOP 09. Vyplývá to z volebního průzkumu agentury STEM.

Volební preference v říjnu částečně ovlivnila volební kampaň a výsledky komunálních a senátních voleb. "Získalo hnutí STAN, které překonalo pětiprocentní hranici - do Sněmovny by se tak dostalo osm stran. Hnutí ANO nadále jasně vede a ve volebním modelu vykazuje od voleb do Poslanecké sněmovny vyrovnané výsledky," uvádí průzkum.

Téměř shodný výsledek by ve volbách měla ODS a Piráti na druhém a třetím místě. "Každá z nich by s hnutím ANO dosáhla na většinovou dvojstrannou koalici. Levicové strany KSČM a ČSSD nadále mírně ztrácejí. Nedaří se TOP 09," vyplývá dále z průzkumu.

ODS v posledním půlroce postupně posilovala, nyní se ale tento trend zastavil. U Pirátů je tomu naopak, na rozdíl od ODS dokážou na svou stranu přetáhnout váhavé voliče. Pokles preferencí kdysi nejsilnějších sociálních demokratů je dlouhodobý.

Stabilní pozici má hnutí SPD Tomia Okamury. Vyrovnané výsledky mají také lidovci. Na neúspěchu TOP 09, která by získala jen 2,1 % hlasů, by nejvíce vydělalo ANO a Piráti, kteří by hypoteticky získali jejich mandáty. Volební účast by se podle průzkumu pohybovala kolem 57 %.