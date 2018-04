Autocentra skupiny AURES Holdings letos už prodala 20 000 vozů, růst táhnou inovace

„Za první čtvrtletí jsme prodali přes 19 200 vozů. Meziroční růst oproti stejnému období loňského roku dosáhl necelých devíti procent. Průměrný měsíční prodej letos překročil 6 400 automobilů, přičemž v březnu jsme se poprvé přehoupli přes 7 190 aut. Tento růst je výsledkem našeho úsilí přinášet zákazníkům prostřednictvím inovací, na které jsme se soustředili v posledních několika letech, stále pozitivnější nákupní i prodejní zážitek. Významný vliv má také postupné rozšiřování pobočkové sítě, ke kterému vždy přistupujeme po důkladných analýzách lokálních socio-demografických ukazatelů a na základě detailního vyhodnocení testovacího provozu,“ uvedla Karolína Topolová, generální ředitelka AURES Holdings, provozovatele mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO. Od začátku roku společnost zprovoznila autocentra AAA AUTO v polské Lodži a Poznani, a také v maďarském Györu. „Zatím tyto tři pobočky slouží jako výkupní centra, později rozhodneme o jejich uvedení do plného provozu včetně prodeje,“ dodala Karolína Topolová. Počet autocenter se tak dostal na 44.



Inovace, které skupina počátkem roku vyčlenila do samostatné inovační laboratoře AuresLab, se prolínají napříč všemi značkami skupiny a jejich hlavním cílem je zlepšení zákaznického komfortu a posílení kvality a cenové konkurenceschopnosti nabízených vozů. V rámci inovací jsou zaváděna i specializovaná softwarová řešení, která umožňují detailní monitoring trhu ojetých vozů na celém teritoriu, kde společnost působí. „Náš servis pro zákazníky a výkup a prodej vozů už dávno nejsou založeny jen na individuálních výkonech mnoha jednotlivců na desítkách prodejních míst – dnes řídíme vyhledávání, výkup i prodej aut a vztahy se zákazníky za pomoci sofistikovaných systémů, které eliminují vliv jednotlivce a dokáží bezprostředně reagovat na okamžitou situaci v konkrétním dealu,“ vysvětlila Topolová. Vyjádřením postupného výrazného rozšíření podnikatelského záběru skupiny byla i změna názvu od 1. března 2018. „Nejsme už jen prodejci ojetých vozů pod značkou AAA AUTO. Rozhodli jsme se proto tento stav reflektovat i v názvu. AURES jako zkratka pro Automotive Retail Systems, lépe vystihuje naše zaměření na poskytování komplexních řešení mobility,“ dodala. Vozy se ovšem nadále budou prodávat pod značkami AAA AUTO, Mototechna či 1.autoDiskont.



Inovace



Inovační laboratoř skupiny AURES Holdings pod názvem AuresLab zahájila svojí činnost v lednu a byly pod ní soustředěny jak existující tak připravované projekty inovací. Úkolem AuresLab je po důkladném testování uvádět úspěšné projekty do provozu. Minulý měsíc byla takto například uvedena na trh nová značka investičních vozů Mototechna Classic. „Od představení konceptu Mototechna Classic pozorujeme velký zájem zákazníků. Jako optimální bychom viděli dosažení nabídky padesáti vozů, které mohou dosáhnout hodnoty 40 milionů korun. K tomu výrazně přispěje i nová akvizice, vůz Jaguár XK120 z roku 1949 v ceně cca 8 milionů korun, který jsme čerstvě pořídili,“ uvedl výkonný ředitel AuresLab Stanislav Gálik. V rámci inovací společnost zřídila také nové oddělení Corporate Car Sales. „Vytvořili jsme tým, plně dedikovaný pro péči o korporátní zákazníky. Jde o model podobný jako například u bankovních služeb, kde je rozdělení na retailové a korporátní zákazníky běžné. Značka AuresApps se zase soustřeďuje na vývoj specializovaných softwarových řešení pro oceňování, výkup, prodej či správu skladových zásob vozů pod názvy Algorithmic Pricing, New Leads či Stock Allocation,“ dodal.



Nejoblíbenější vozy v prodejích skupiny



V prvním čtvrtletí byla nejprodávanějším ojetým vozem v síti AAA AUTO v České republice tradičně Škoda Octavia následovaná Škodou Fabia a VW Passat. Nejvýrazněji roste zájem o značky Nissan, Dacia a Kia.

Změny v legislativě



Hospodářský výbor Poslanecké Sněmovny Parlamentu nyní projednává další novelu zákona 56/2001 Sb., která zavádí zákaz stáčení tachometrů s pokutou půl milionu korun. Společnost Aures Holdings změnu vnímá jako vhodné preventivní opatření. „Je to poprvé, kdy by stát jasně řekl, že s tachometrem se nesmí manipulovat. Dosavadní judikát Nejvyššího soudu, který považoval stáčení tachometru za trestný čin podvodu, byl podle nás nedostatečný. Nová úprava samozřejmě nebude znamenat úplné vymýcení tohoto nešvaru, ale výrazně pomůže v oblasti prevence. Nebude už možné tvrdit, že je každého věc, co si nastaví na tachometru, jak to dnes slýcháme od firem, které tyto manipulace zcela beztrestně nabízejí,“ uvedl provozní ředitel AURES Holdings Petr Vaněček.



V současné verzi novely zákona ovšem stále chybí alespoň základy pro systém evidence stavů tachometrů od výrobců, servisů, pojišťoven a dalších subjektů, který by zvýšil transparentnost trhu. „Dokud nebude historie každého vozu zmapovaná od výjezdu z továrny až po ekologickou likvidaci, stáčení tachometrů se pravděpodobně nikdy nepodaří zcela vymýtit,“ dodal Vaněček. Do budoucna je podle něj také nutné propojení evropských databází tak, aby nemohlo docházet ke stáčení automobilů před jejich dovozem do jednotlivých států.



V minulém týdnu se objevily informace o záměrech Ministerstva dopravy rozšířit emisní poplatky z dosavadních vozů EURO 0, 1 a 2 také na EURO 3 a zároveň zatížit poplatky i dovoz ojetin ze zahraničí. „Pokud tato opatření povedou k omezení dovozu nekvalitních ojetých vozů ze zahraničí, jednoznačně tyto snahy podporujeme. Emisní poplatky byly z tohoto důvodu zavedeny již velmi dávno, a za deset let zákon zastaral a přestal plnit svůj účel. Musíme si uvědomit, že i kvůli naprosté deregulaci dovozů se neustále v tuzemském vozovém parku zvyšuje počet aut s věkem nad deset let, což s sebou nese bezpečnostní, ekologická i zdravotní rizika,“ zdůraznil Vaněček.



Spolupráce s českým fotbalem



Společnost se rozhodla díky pozitivním výsledkům marketingu dále prodloužit spolupráci s českým fotbalem, která byla v září 2016 původně oznámena na dva roky. „Naše společnost prodloužila spolupráci s nejvyšší fotbalovou soutěží HET ligou. Značky AAA AUTO a Mototechna tak budou moci fanoušky vídat na prvoligových stadionech po celé České republice ještě minimálně v sezóně 2018/2019,“ uvedla Karolína Topolová. „Jako inovativní firma oceňujeme také inovace ve fotbalu, zejména zavádění videorozhodčích a změnu herního systému, který přináší více zápasů,“ dodala.

„Jeden a půl roční spolupráci se značkami AAA AUTO a Mototechna hodnotíme jako velmi přínosnou, a to nejen z pohledu pokrytí nezbytné mobility jednotlivých prvoligových týmů. Společně jsme dokázali fanouškům přinést díky fanzónám nové zážitky, navázali jsme důležité obchodní vztahy a můžeme společně dělat radost i dětem v nemocnicích a dětských domovech. Vážíme si partnerů, kteří oceňují pozitivní změny, které ve fotbale děláme, a navíc když patří mezi tradiční české značky,“ okomentoval partnerství šéf Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda.