Babiš ani kvůli synovi podporu neztrácí. ANO by drtivě vyhrálo

Pokud by se volby konaly bezprostředně po zveřejnění reportáže o synovi premiéra, hnutí ANO by je s přehledem vyhrálo. V listopadu by jej volilo 35,7 % voličů, o necelé dvě procenta více než v říjnu. V loňských volbách získalo ANO 29,6 % hlasů.

Do sněmovny by se podle volebního modelu agentury STEM dostalo sedm místo stávajících devíti stran. Těsně pod pětiprocentní hranicí by zůstaly TOP 09 a STAN. Na hranici vstupu do sněmovny balancují lidovci.

Za hnutím ANO by s velkým odstupem skončili druzí Piráti (13,1 %) a třetí ODS (12,4 %). Zatímco Piráti o půl procenta oproti poslednímu průzkumu posílili, ODS naopak oslabila. Do sněmovny by se dostali také komunisté (7,6 %), SPD (6,9 %) a ČSSD (6,6 %). Výraznou změnu v podpoře zaznamenala SPD, kterou by v listopadu volilo o 2,7 % méně voličů, než předchozí měsíc.

Volební model STEM – simulovaný výsledek voleb

V přepočtu na mandáty vypadá vítězství hnutí ANO ještě drtivější. V listopadu by získalo 95 mandátů, o 17 více než v loňských volbách. Blíží se tak tomu, aby mělo ve sněmovně samo nadpoloviční většinu. Piráti by měli 29 křesel, ODS 25, komunisté a SPD po 15, sociální demokraté o jedno méně a lidovců by ve sněmovně zasedalo sedm.

Výzkumníci agentury STEM zjišťovali také, jaký mají voliči jednotlivých stran zájem o politiku a vztah ke straně. KDU-ČSL se těší podpoře nejvěrnějších voličů, kdy 80 % dotázaných uvedlo, že má ke straně velmi silný vztah a 85 % dotázaných deklaruje, že k volbám přijde.

Voliči ANO (57 %) a ODS (52 %) se zase nejvýrazněji zajímají o politiku. Naopak nejmenší zájem o ni mají voliči SPD, kdy jen 17 % odpovědělo, že mají o politiku výraznější zájem.