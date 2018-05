Bitka v Kauflandu: Na údajného zloděje klekli, ženu zfackovali

V pátek 11. května se v Kauflandu v Okružní ulici v Ústí nad Labem strhla mela. Zaměstnanci zadrželi muže, o němž se domnívali, že v obchodě kradl. Do konfliktu se zapojila i další žena. Podle svědků se muže zastávala.

Část incidentu natočil jeden ze zákazníků. Video, které umístil na facebook, viděly už tisíce lidí. Co předcházelo okamžiku, kdy zaměstnankyně Kauflandu vyhazují ženu z prodejny a přitom ji jedna z pracovnic zfackuje, autor videa neví.

"Já přišel pozdě, ony se už dřív fackovaly," prozradil TN.cz muž, který video natočil. Podle svědků ale měla nejednu ránu schytat i pracovnice obchodního řetězce, která pak ženu z prodejny vyhazovala.

"To vidím dobře, že tam prodavačka mlátí tu holku??? No to je vrchol už! A takový pěstí do obličeje, no tak to já mám dost," rozčiluje se v komentářích pod videem jedna z diskutujících.

"Jestli kradla s tím chlapem, tak bych jí taky namlátila!" zastává se prodavačky další žena.

"Chceme vás ujistit, že jako společnost se neztotožňujeme se žádnou formou násilí," řekla TN.cz mluvčí Kauflandu Renata Maierl. "Video je zjevně neúplné a sestříhané a zachycuje pouze část incidentu, který se v naší prodejně v Ústí nad Labem v Okružní ulici odehrál v pátek 11. 5. 2018," řekla mluvčí.

Podle Kauflandu mělo jít o skupinu lidí, která organizovaně ukradla zboží v hodnotě několika desítek tisíc korun. "Celý incident jsme nahlásili na Polici ČR a jsme také připraveni poskytnout policii naši součinnost pro vyřešení celého případu. Do uzavření celého vyšetřování nebudeme podávat žádné další informace," dodala mluvčí Kauflandu.

Ústečtí policisté potvrdili pro TV Nova, že se případem zabývají. "Muž se ženou v místní prodejně odcizil zboží, následně prošel bez zaplacení přes pokladny, kde byl zadržen ostrahou a zaměstnanci této prodejny," uvedla policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.