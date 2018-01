Boxer ze štábu Zemana: "Napadl mě, musel jsem reagovat!"

Karel Slezák tvrdí, že měl jeho známý ve štábu Miloše Zemana zdravotní potíže. Z videa je jasné, že mu neposkytl první pomoc, ale šel vyhánět novináře. Na jednoho dokonce začal útočit pěstmi. "Pěsti byly nutné. Toho nebylo tolik, to byl jeden dva údery. On udělal pohyb… Prostě to je reakce," hájí své chování Karel Slezák, který se vyjádřil pro Blesk.

Nemyslí si, že bylo jeho chování přehnané: "Prosím vás, to nebylo prudce. Já jsem také novinář. Tam se položil člověk, měl kolaps. Shodou okolností toho pana Rokytku (poz. red. Milan Rokytka, KSČM) znám, a to nebylo jen tím, že byl napitý, měl srdeční kolaps. Ještě jsem mu zkusil puls, ten člověk téměř nedýchal."

Naštvali ho přítomní novináři. "A teď se tam stahovala ta smečka, já jsem jim říkal: "Prosím vás, tohle už není záležitost pro vás.“ Ne, hledali pikantní záběr. Já to chápu jako novinář, ale lidsky to přece takhle nejde. Tam nemluvím o tom, že mě napadl ten s fousem. Tak jsem musel reagovat," hájí své chování.

Podle Slezáka chtěl novinář zaútočit, ale držel v ruce mobil. "Druhou mě chtěl uhodit. A to už nemluvím o tom, co mi řekl. Prosil jsem je, říkal jsem jim několikrát, mám na to řadu svědků, když jsem odcházel, lidi mi říkali, že mi to dosvědčí. Prostě byl to hyenismus," odpověděl Blesku.

Slezák byl v hotelu pracovně, nikoliv jako ochranka. "Jsem novinář, byl jsem tiskový tajemník několika ministrů, jsem registrován v Pražském zpravodaji, takže nějakým způsobem jsem tu akci chtěl využít," vysvětlil s tím, že útok na novináře bylo "normální, lidské, odůvodněné jednání."