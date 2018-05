Harry, neber si Meghan! Prince varuje bratr nevěsty! CELÝ DOPIS

Thomas Markle junior má se snoubenkou prince Harryho společného otce. Vřelé vztahy však v rodině zřejmě nepanují. Bratr herečky totiž prince před chystanou svatbou varuje. "Meghan pro tebe není ta pravá," napsal v dopise zveřejněném na portále InTouch.

V něm také vysvětluje, proč svou sestru nemá rád. Jeho otec prý Meghan na začátku její kariéry finančně podporoval a tím se dostal do velkých dluhů. Rodina tak po proslavení herečky očekávala, že investované peníze otci vrátí. To se však nestalo.

Meghan naopak na svou rodinu zanevřela a dělala, že svého otce vůbec nezná. "Je velmi zřejmé, že jí sláva z Hollywoodu stoupla do hlavy," napsal bratr v dopise. Markle si také stěžuje, že herečka nepozvala nikoho z otcovy strany rodiny na královskou svatbu.

Rodina však na herečku ani přesto nezapomněla a je ochotna se usmířit. "Meghan je pořád moje sestra. Je to rodina. Takže co se teď stane, je pouze na ní," uvedl Markle. Možná tak doufá, že princ Harry své nastávající ženě domluví a na svatbu je nakonec společně pozvou.

Zdroj: In Touch Magazine

Královská svatba prince Harryho s Meghan Markle se uskuteční na hradě Windsor už 19. května. V moment, kdy si řeknou své ano, by se mělo v kapli svatého Jiří těsnat na 600 hostů. Mezi nimi nebudou chybět celebrity jako Elton John, David Beckham nebo Serena Williamsová.

Podívejte se na celé znění dopisu pro prince Harryho:

"Drahý princi Harry, ještě není pozdě, Megan Markle pro Vás očividně není tou pravou ženou. Čím víc se Královská svatba blíží, tím je patrnější, že by takový svazek byl největší chybou v historii všech královských svateb. Nechápu, jak je možné, že pravou Megan i vy sám nevidíte tak, jako jí nyní vidí celý svět, když se snaží sehrát roli princezny jako podprůměrná hollywoodská hvězda. Jaký člověk využije svého otce, dožene ho k bankrotu a ve chvíli, kdy je z něj vlivem dluhů úplný chudák, ho v Mexiku nechá za zády. A potom, když je na čase mu peníze splatit, na svého otce úplně zapomene, jako by ho nikdy ani neznala. Můj otec se už nikdy z dluhů z Meganiny cesty nedostane, stejně tak, jako se emocionálně nevzpamatuje z toho, když ho Meg zapřela. Je zřejmé, že ji její troška hollywoodské slávy změnila v přepracovanou, povrchní a ustaranou ženu, která poníží Vás i celé dědictví královské rodiny. Nemluvě o tom, že Megan odmítla na svatbu pozvat svou vlastní rodinu a namísto nás pozvala naprosté cizince. Vy a celá Královská rodina byste měli ukončit tuto rádoby pohádkovou svatbu, dokud není příliš pozdě. Jelikož ani Maganin otec nedostal pozvánku, kdo jí povede uličkou k oltáři? Zapomíná, že je to ona, kdo by měl zametat drobečky z jeho stolu a hlídáním dětí si vydělat na splacení dluhu, které mu zanechala. Celý svět sleduje Maganiny chyby a špatná rozhodnutí, ale ještě není pozdě, Harry. Megan je stále mojí sestrou, stále je moje rodina. Nehledě na to, co se stane, je na ní, bude-li chtít zapomenout na mě a svou rodinu. Mohl byste si myslet, že královská svatba svede znesvářenou rodinu dohromady, ale já se obavám, že nyní jsme pro Meg jen vzdálení příbuzní. S upřímným pozdravem Thomas Markle junior"