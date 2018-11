Brexit bude katastrofa, zoufají si obchodníci. Žádají o referendum

Britští obchodníci a podnikatelé požadují vypsání referenda o brexitové dohodě. Napsali to v dopise adresovaném premiérce Therese Mayové a vydaném v nedělníku The Sunday Times. Kvůli brexitu mají obavy také obchodníci z Irska.

Podle posledních zpráv z Bruselu zůstává posledním sporným bodem při dohodě o brexitu hranice mezi Severním Irskem a Irskem. Vyjednavači Evropské unie Irsku slíbili, že tvrdou hranici mezi zeměmi nedovolí. S tím ale nesouhlí Británie.

Obchodníci na obou stranách hranice jsou znepokojeni. Pokud by začaly platit stejné podmínky vstupu jako před EU, vnímali by to jako katastrofu. V současnosti hranice mezi regiony v podstatě neexistuje, píše portál Deutsche Welle.

Nervózní ale nejsou jen obchodníci na hranici mezi Irsky. 70 podnikatelů dopisem v nedělním vydání The Sunday Times požádalo o vypsání referenda o brexitové dohodě. Lidé také podle průzkumů chtějí druhé hlasování o odchodu Británie z EU.

"Podnikatelé dostali slib, že obchodování s EU bude pokračovat bez zádrhelů. I přes největší úsilí premiérky ale návrhy, které vláda a Evropská komise projednávají, tuto podmínku nesplňují. Nejsou ani zdaleka tak dobré, jako současná dohoda," píší obchodníci.

Mayová už ale dříve uvedla, že žádné další referendum o brexitu vyhlašovat nebude. Jestli se to týká i projednávané dohody s EU, zatím nesdělila. Pod dopis se podepsal třeba i šéf pojišťovny Lloyd's nebo bývalý ředitel Marks&Spencer.





