Brexit nechce 59 % Britů, vypišme nové referendum, vyzývá Londýn

Podle posledních průzkumů je většina obyvatel Velké Británie proti odchodu země z EU. Londýnský starosta Sadiq Khan proto v BBC vyzval k uspořádání nového referenda, které by reflektovalo přání většiny. Britská vláda to odmítá.

Definitivní odchod Velké Británie z EU je naplánován na 29. března příštího roku. O podobě rozchodu Londýn s Bruselem stále jedná.

Dlouhé tahanice o tom, jak vlastně brexit bude vypadat a co všechno přinese, vnášejí mezi obyvatele Velké Británie nejistotu. Řada firem ohlásila kvůli brexitu přesunutí svých sídel z Ostrovů do některé země EU a s tím souvisí hospodářská nejistota. Nedávný průzkum institutu NatCen ukázal, že pokud by se referendum konalo nyní, proti odchodu Británie z EU by hlasovalo 59 % obyvatel země.

Londýn byl jednou z bašt pro setrvání v unii už při referendu před dvěma lety. Teď pro opakování referenda vystoupil i jeho starosta Sadiq Khan. „Způsob, jakým vede vláda premiérky Mayové jednání s EU, je neudržitelný. Hrozba, kterou brexit znamená pro životní úroveň obyvatel, hospodářství a zaměstnanost, je tak velká, že voliči musí mít právo se k této otázce znovu vyjádřit,“ uvedl pro BBC londýnský starosta, který je zároveň vysoce postaveným funkcionářem labouristické strany.

Příští týden mají labouristé výroční konferenci a brexit a otázka nového referenda bude jedním z jejich klíčových témat.