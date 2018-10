Byla jsem úplně na dně, brečela Ivana. Tereze poslala jasný vzkaz

Ve středeční Výměně manželek jste viděli rodinu z Ostravy, kterou tvoří Tereza (21), Marek (28) a Eliška (2). Na druhé straně jste se seznámili s Ivanou (38), Pavlem (39), Tomášem (17), Kristýnou (15) a Vojtou (17 měsíců), kteří žijí ve vesnici Cep.

Pro Ivanu bylo natáčení noční můra. "Vzpomínám na to jako na něco strašného. Když jsem tam vlezla, povrchově všechno vypadalo fajn. Když jsem se ale podívala na detaily, tak to bylo šílené. Nevrátila bych se tam ani náhodou. Nejvíc je mi líto Elišky, doufám, že se rodina zamyslí a pár věcí tam změní," popsala.

Nejhorší moment pro ni byl, když viděla postýlku malé Elišky. "Úplně mě dostalo, v jakých podmínkách ta holčička žije. Začala jsem tam brečet a dodnes to mám v sobě. Zasloužila by si víc. Tohle by máma nikdy nedopustila, kdyby ji měla ráda," myslí si Ivana.

V první chvíli prý chtěla jet domů. "Říkala jsme si, že jsem blbá, že do toho vůbec jdu. Byla jsem tak psychicky na dně, že jsem nejedla. Snažila jsem se uklízet, ale to vůbec nebralo konce. Já jsem si sáhla úplně na dno. Myslela jsem si, že když jsem ze statku, tak že všechno zvládnu, ale ta špína mi dala," svěřila se.

Také její manžel Pavel je toho názoru, že s čistotou by měla druhá rodina něco udělat. "Chápu, že na tom nejsou finančně všichni dobře, ale nějaká základní hygiena dětí by měla probíhat," myslí si Pavel. "Já bych Tereze dítě do rukou nesvěřil, když jsem viděl, jaká je - hlavně co se týče domácnosti a úklidu," dodal.

S druhou rodinou v kontaktu nejsou. "Myslím, že to ani není potřeba. Oni jsou jiní než my. Kdyby změnili to, co u nich bylo špatně, asi by to nebyl problém," řekla Ivana. Druhé rodině by poradili především to, aby zlepšili hygienické podmínky a lépe se starali o dítě.

Ve Výměně se ale našly i světlé momenty. Pro Pavla to byla vyjížďka na koních, pro Ivanu zase chvíle, kdy Marek maloval, a procházky s Eliškou. Znovu už by do Výměny nešli, i když přiznali, že jim dala spíše pozitivní než negativní věci. Především prý utužila vztahy.

Nestihli jste středeční Výměnu manželek v televizi? Pustit si ji můžete zdarma na Nova Plus, všechny díly jsou ke zhlédnutí na VOYO.