Bylo vyloučení Radima proti pravidlům? Řekl, jaká byla pravda

Podle slov moderátora Ondřeje Novotného byl středeční díl přímo epický. O tom, co se stalo, si v pořadu Jak to vidí Robinsoni povídal s Bárou a Radimem. Právě pro Radima totiž bylo vyloučení hodně překvapivé.

Poprvé nedomyslel důsledky svého chování, když s ostatními probíral možnost, že se rozdělí o vyhrané peníze, a to výměnou za hlas ve finále. Za to si vysloužil okamžitou letenku domů.

"Myslel sis, že to dopadne jinak?" ptal se ho Ondra. "Myslel. Vůbec mi nedošlo, že jen to, že tu možnost zvážím, bude proti pravidlům. Že mě domů dostane taková drobnost. Bylo to jako blesk z čistého nebe. Vůbec mě nenapadlo, že taková varianta je možná," svěřil se Radim.

Proč musel vypadnout, chápal, smířit se s tím ale nehodlal. Podle něj nebyl verdikt úplně spravedlivý. "Nebylo jasně domluvené: Mirku, když mi dáš hlas, tak já ti ty prachy dám. Řekl jsem mu: Co si myslíš o tom, kdybych ti nabídl prachy? On mi řekl, že je to blbost a je to proti pravidlům. Tak jsem řekl, že jdeme od toho," vysvětlil.

"OK, to je tvůj pohled na věc, nechám ti ho. Náš byl evidentně jiný," reagoval moderátor Ondra. Svého chování ale Radim litoval. "Měl jsem silnou pozici, tenhle prvek vůbec nebyl nutný. Mrzí mě, že jsem s tím nápadem vůbec přišel," přiznal.

Ondřej poznamenal, že po jeho vyřazení zbyla v soutěži spousta hráčů, kteří neudělali žádný velký tah. "Přesně. Tuhle skvadru už bych zvládnul," dodal Radim. Spolu s ním opustil ostrov také jeden z jeho nejbližších spojenců Petr.

