Čeká už s Rytmusem dítě? Jasmina o tom poprvé promluvila!

Moderátorka Jasmina Alagič se rozpovídala o svém vztahu s rapperem Rytmusem. Prozradila, jak se poznali i to, kdy přeskočila pověstná jiskra. Zároveň se vyjádřila k fámám, že by už měla s populárním zpěvákem čekat dítě.

Jasmina Alagič musí v poslední době čelit mnoha útokům především na sociálních sítích. Instagram zásobuje fotkami se svou novou láskou, což se některým uživatelům nelíbí. Další si myslí, že vše dělá jen pro to, aby se zviditelnila.

Krásná moderátorka se teď v rozhovoru pro portál Nový čas o svém vztahu i jeho následcích rozpovídala. "I mnozí moji známí se mě ptali, jestli jsme opravdu spolu," přiznala Jasmina, která bude novou hvězdou slovenské verze show Tvoje tvář má známý hlas.

Rappera Rytmuse zná Jasmina už déle než čtyři roky. "V roce 2014 jsem s ním dělala krátký rozhovor při představování jistého modelu auta a myslím, že ani jednomu se nám do toho nechtělo. Vznikla z toho fotka, kterou mám na Instagramu, a tím asi začaly spekulace, jak dlouho jsme spolu," prohlásila.

Další setkání přišlo až za několik let - když Jasmina uváděla SuperStar. "Potom mi Paťo začal psát a dával mi hodně zkušených rad ze života, ať už to bylo v rámci médií anebo samotné soutěže. Já jsem s ním komunikovala, a tak to začalo," vypráví Alagič.

Jiskra pak přeskočila při osobním setkání. Jenže než si vůbec stihli dát první pusu, už média spekulovala o jejich vztahu. "Byla jsem z toho šokovaná, protože jsem sama v sobě neměla věci uspořádané," přiznala Jasmina. Krátce po zmíněném prvním polibku spolu pár začal bydlet a jak se zdá, stále to funguje.

Fanoušci dokonce spekulují, jestli už není Jasmina těhotná. I k tomu se teď vyjádřila. "Ne, nejsem. Ani se mě dosud nikdo neptal, jestli to tak je," uvedla. Svatbu prý zatím neplánují, ale chtějí spolu být až do konce života, a tak se nabízí. Teď ale budou mít jiné starosti - stěhují se z bytu do domu.

Rytmus i Jasmina čelí kvůli neustálým šťastným snímkům drsné kritice. Lidé upozorňovali na to, že bylo podobné chování nevhodné vzhledem k tomu, že se Patrik Vrbovský jen několik týdnů předtím rozešel s Darou Rolins. "To je další věc, která mě mrzí, že vůbec vznikla. Proč by to měla být provokace pro někoho, kde láska vyprchala?" odráží kritiku Jasmina.