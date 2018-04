České mámy hájí Kate: Má kolem sebe tým lidí, ostatní jí jen závidí!

Vévodkyně Kate opustila nemocnici necelých sedm hodin po porodu a na schodech nemocnice s dítětem v náručí zamávala přítomným novinářům. Její oblečení a vzhled však kromě obdivu vzbudil i vlnu nevole. Britské maminky Kate kritizovaly za to, že lidem přináší nerealistický obrázek matky po porodu.

Postoj nespokojených maminek však v Česku příliš velké zastání nenašel. Maminky se vévodkyně Kate naopak většinou zastávají. Podle některých jí Britky pouze závidí. "Je logické, že když musí vystoupit před novináře, že nebude vypadat unaveně a neupraveně. Sleduje ji celý svět, takže nejde vylézt v čemkoliv," poznamenala na facebooku Lucie S.

Britské maminky začaly v reakci na vystoupení Kate zveřejňovat fotky, jak vypadaly po porodu ony. Do redakce TN.cz dorazilo také několik fotografií z českých porodnic. "Nechápu, proč Kate kritizují, na své miminko se dívá s obrovskou láskou a to je přeci to důležité. Těžko se může při své cestě domů obléknout do tepláků. Holt závist je hrozná vlastnost," napsala Ivana a připojila své fotky po porodu.

Podle Češek je za perfektním vystoupením práce desítek lidí. "Kdyby okolo nich běhalo 20 doktorů, načesal je kadeřník a udělali by jim make-up, tak by taky vypadaly úžasně," měla jasno Lucie C. "Kdyby záleželo jen na Kate tak si užívá chvilky po narození miminka stejně jako ostatní maminky, než aby se snažila vyčerpaná udržet na podpatcích a s úsměvem představit miminko celému světu," myslí si zase Žaneta.

Kritizované vystoupení vévodkyně Kate: