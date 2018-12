Česko sevře ledovka, varuje ČHMÚ. Udeří v těchto krajích

"Z Německa do Čech postupuje okludující frontální systém. V západních částech Čech se dnes odpoledne a večer očekávají místy mrznoucí srážky s tvorbou slabé ledovky," varují meteorologové z ČHMÚ.

Výstraha nízkého stupně nebezpečí platí pro celý Karlovarský kraj, pro okresy Domažlice, Plzeň-Jih, Plzeň-Sever a Tachov v Plzeňském kraji a pro okresy Chomutov, Louny a Most v Ústeckém kraji a to do půlnoci.

"Lokálně se očekává tvorba ledovky. Komunikace budou místy kluzké, řidiči a chodci by měli věnovat zvýšenou pozornost místním podmínkám," radí meteorologové.

V příštích dnech ale počítají s oteplením. V pátek už teploty místy dosáhnou až na 8 °C, v sobotu by v Čechách mohly ojediněle stoupat až na 10 °C. V neděli se budou teploty pohybovat v rozmezí od 5 do 9 °C a na Štědrý den by opět mohly překonat i 10° hranici.