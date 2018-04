Člen ANO se pustil do kolegů: Babiš chce moc, nectíme hodnoty

Člen hnutí ANO v pražských Letňanech Dušan Mourek se nevybíravě pustil do svých stranických kolegů. Podle něj jsou postoje vedení čím dál méně pochopitelné. Kritizuje ochotu hnutí spolupracovat ve vládě s extremisty, šéfa buňky na Praze 18 obvinil z rozdávání trafik.

Mourek všem pražským členům rozeslal e-mail, ve kterém je vyzývá k zamyšlení. Pražské primárky jsou podle něj završením jedné etapy a příležitostí uvědomit si, co hnutí v politice dokázalo a kam směřuje. "V posledních měsících vychází stále více najevo, jak je hnutí ANO model 2018 odlišné od ANO modelu 2013," píše v úvodu dopisu.

"Hnutí, které se před 5 lety profilovalo jako protikorupční, liberální, středo-pravicové a proevropské (a sbíralo pravicové voliče zklamané úpadkem ODS a TOP09), dnes spolupracuje s KSČM a Okamurovými extremisty," vypočítává. Kritizuje také to, že do bezpečnostních funkcí v parlamentu jsou schvalováni lidé jako Zdeněk Ondráček či Radek Koten. Ideály 17. listopadu by totiž podle něj měly stát na prvním místě.

Vadí mu také to, že ANO v prezidentské volbě podle něj velmi účelově podpořilo Miloše Zemana. "Funguje čím dál bezostyšněji jako Kremelská spojka Vladimíra Putina v Evropě a neváhá se stavět proti našim spojencům v NATO, jak dokládají případy Novičok, Nikulin, či nejnověji Sýrie. Naši partneři ze Západu přitom prezidenta odmítají přijmout a on si to zřejmě vynahrazuje tím, že objíždí sjezdy SPD a KSČM," zlobí se Mourek.

Jsou to prý jasné známky toho, že ANO ztratilo jasný názor, zda Česko patří na Západ, nebo na Východ. Podle něj Západ desítky let šíří hodnoty, jako je úcta ke svobodě jednotlivce a vláda práva, naopak na Východě je prý stále typická převaha moci státu nad člověkem, korupce a bezpráví.

Podle něj ale nejsou problémy jen na celostátní úrovni. Ztráta hodnot a ideálů se prý projevuje také v komunální politice. Před čtyřmi lety zněla hesla v Praze: "Konec trafik. Prahu řídí nemehla. Funkční tým na magistrátu, prostě ho postavíme." Realita je ale podle Mourka taková, že amatérismu a neschopnosti týmu kolem primátorky se všichni smějí.

"O trafikách by mohl nejlépe vyprávět šéf buňky ANO u nás na Praze 18, podnikatel a fotbalový trenér Stanislav Nekolný. Nedosti na tom, že oblastní organizaci ovládl klasickým velrybářským stylem, kdy si nechal zapsat mezi členy na Prahu 18 z jiných městských částí celý svůj fotbalový tým, a oblast si tak zřejmě doslova „koupil“. Nyní postoupil o krok dále, a posunul se od fotbalu až do dozorčí rady pražské společnosti Operátor ICT, která má na starosti stamilionový projekt Smart Cities – ačkoli jeho znalosti v IT jsou pouze základní, jak sám uvádí," tvrdí politik.

Nekolný pro TN.cz řekl, že krajské sdružení už se dopisem začalo zabývat. Mourkova nařčení ale odmítl. "Toho člověka jsem viděl naposledy v roce 2016, na e-maily nekomunikuje, nechodí ani na sněmy. Prakticky ho neznám, proto se k němu nemůžu vyjadřovat," řekl.

Když se mu ve středu s Mourkem podařilo spojit, tvrdil, že kritika není směřována proti komunální politice ANO. "Současné směřování hnutí ANO je pouze proti jeho představám," dodal Nekolný. Podle něj Mourek neplatil příspěvky, dopis tak podle něj bude jakýmsi gestem při jeho vystoupení z hnutí.

Servítky si Mourek nebral ani v případě Andreje Babiše. "Umíněné trvání Andreje Babiše na tom, že navzdory svému trestnímu stíhání musí být premiérem příští vlády jen on, vypovídá o povaze jeho hnutí ANO i o Babišově vztahu k moci víc než cokoliv jiného. Pokud by ANO bylo skutečnou politickou stranou a nikoli stranou jednoho muže, mělo by poměrně jasnou identitu, vepsanou do politického programu, jenž politickou stranu někam ideově, programově řadí. Pro Babiše je ale program jen kus papíru," tvrdí Mourek.