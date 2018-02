ČSSD odmítá stíhaného premiéra. Do vlády ale chce, bude jednat

Premiér v demisi uvítal nové vedení ČSSD. Většina sociálních demokratů by zástupce své strany ráda viděla ve vládě, ale mají problém s tím, že by v ní seděl právě i Andrej Babiš. Přitom právě poslanci ČSSD budou velmi pravděpodobně klíčoví při hlasování o důvěře pro druhou Babišovu vládu.

Ve Sněmovně sedí patnáct poslanců ČSSD. K získání důvěry vládě chybělo Andreji Babišovi při prvním pokusu 23 hlasů. Pro premiéra v demisi tak mohou mít hlasy sociálních demokratů velký význam.

Z patnáctky sociálních demokratů jen jeden nemá problém s trestním stíháním Andreje Babiše, je jím Jaroslav Foldyna. Dalších devět razantně odmítá Babiše ve vládě. Pět nechce spekulovat a nechává vyjádření na vedení.

Nejčastějším důvodem odmítání trestně stíhané osoby ve vládě je podle poslanců ČSSD reprezentace Česka v zahraničí. Andreje Babiše nechce ve vládě například nový šéf Jan Hamáček, jeho předchůdce Milan Chovanec, lídr loňských voleb Lubomír Zaorálek nebo předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

"Osobně se musím vyjádřit tak, že to pro mě problém je. Konec konců to říkám celou dobu, že trestní stíhání Andreje Babiše je problém," potvrdila také bývalá ministryně školství Kateřina Valachová.

Premiér v demisi Andrej Babiš už opakovaně zdůraznil, že ideální variantou pro něj zůstává menšinová vláda. Pro tu není ani jeden ze zákonodárců ČSSD. Čtyři jsou proti, dva poslanci by váhali. Ovšem hned devět zástupců ve Sněmovně nechce na otázku podpory jednobarevné vlády odpovídat.

Podle nového šéfa Jana Hamáčka je pro sociální demokraty důležité zaujmout pozici, ze které strana dokáže prosazovat svůj program a menšinová vláda Andreje Babiše by tak nebyla ideální variantou. "To mi žádný smysl vůbec nedává, to nevidím důvod," uvedl poslanec ČSSD Ondřej Veselý.

Poslanci Jiří Hanzel a Alena Gajdůšková by se zase rozhodli až podle konečné podoby menšinového kabinetu. "Záleželo by, v jakém formátu a za jakých podmínek by to bylo," sdělila Gajdůšková.

Vyjednávání Andreje Babiše s předsedou sociálních demokratů Janem Hamáčkem a druhým mužem ČSSD Jiří Zimolou začne ve středu. Druhé hlasování o důvěře vládě Andreje Babiše je zatím v nedohlednu.