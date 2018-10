Kousla skutečně ženu mamba? Případ je mnohem zamotanější

Třicetiletá žena bydlela v domě nejspíš v podnájmu. Lidé v sousedství ji ale moc neznají, podle některých má mít trvalé bydliště na pražském Žižkově. Jisté ale je, že nebyla registrovanou chovatelkou. Pokud hada měla, nejspíš si ho pořídila na černém trhu.

"Až to okolnosti dovolí, samozřejmě nás bude zajímat, jak se žena k tomuto jedovatému hadu dostala," mluvčí policie Jan Rybanský. Podle herpetologa - odborníka na plazy - v domě nebylo žádné terárium ani chovatelské vybavení.

Spekuluje se o tom, že si mohla hada pořídit speciálně za účelem sebevraždy. O tu se měla podle informací televize nova několikrát pokusit už dřív. Měla také navštěvovat psychologa, právě jemu se nejspíš měla svěřit s tím, že něco plánuje - právě on měl v pondělí večer volat policii. "Ta záležitost je poměrně komplikovaná, tak já se k tomu nebudu vyjadřovat. Je to mnohem složitější než to vypadá," uvedl k případu psycholog.

Není vyloučeno, že žena se hadem uštknout nenechala. Policie sice má fotografie mamby zelené v kleci a spojuje je se ženou v nemocnici, zdráhá se ale říct, odkud jsou. V případu nemají zřejmě jasno ani zdravotníci. "Ženě jsme podali antisérum, to antisérum pravděpodobně zabralo, tak jak mělo, ovšem u této pacientky máme více komplikací, je tam více faktorů, které ovlivňují její celkový zdravotní stav," uvedl zdravotník motolské nemocnice.

Pokud žena mambu opravdu chovala - čeká ji postih. "Tohoto nebezpečného živočicha chovala bez povolení, to znamená je to přestupek. Za to je sankce až do padesáti tisíc," uvedl advokát Milan Damohorský.

Podle odborníků v oblasti práva, by se každopádně měly zpřísnit podmínky chovu těchto živočichů. "Změnění zákona by v tuto chvíli nic nevyřešilo, problémem je jeho celkové ignorování, již nyní je v zákoně stanovena povinnost hlásit chovy a kontrolovat je státní veterinární správou," vyjádřil se mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Registrovaní chovatelé však vidí řešení ve zrušení poplatku za registraci.