Dělostřelecký granát zarostl do kmene! Museli odpálit celý strom

Hodně neobvyklý zásah mají za sebou pyrotechnici na Orlickoústecku. V lese u Rudoltic tam objevili výletníci starý dělostřelecký granát zarostlý do kmenu stromu. Jeho vyjmutí by prý bylo velmi riskantní, a tak pyrotechnici pomocí výbušniny odpálili strom i s granátem.

Pyrotechnik umístil nálož přímo do stromu. Výbuch ho nejen pokácel, ale i rozštípl, a to až pěti metrů. "Tento způsob likvidace munice není rozhodně obvyklý," potvrdila policejní mluvčí Lenka Vilímková.

Při výbuchu se dělostřeleckému granátu roztrhne plášť a kovové střepiny letí do okolí jako projektily. Ocel zabíjí i ve stometrovém okruhu a od druhé světové války byl arzenál stále funkční. "Pokud lidé munici naleznou, neměli by s ní manipulovat," varuje Vilímková.

Návštěvníci lesa se v tomto případě rozhodli správně a zavolali policii. Pyrotechnik usoudil, že by bylo velmi nebezpečné granát složitě dostávat ven, a tak ho odpálil i s mnoha kubíky dřeva. Vyšší a objemnější strom v okolí neroste, podle odhadů má 25 metrů.

Podle letokruhů tam dal munici někdo před šedesáti lety. Ukryl ji mezi kořeny a ta pak do dřeva zarostla.

Munice zarostlá do dřeva je postrachem všech lesních dělníků. Může ji aktivovat i řezání motorovou pilou. Jako se to stalo mužům, kteří před lety ve Slatiňanech frézovali pařez a jejichž stroj narazil na náboj do leteckého kanónu, který vzápětí explodoval.

Jen těsně střela minula jejich hlavy a na několika místech jim potrhala oblečení. "Neměli jsme absolutně tušení, že k něčemu může takhle dojít," tvrdili pak lesníci.