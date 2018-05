Denisa, Adriana, Světlana - těmto ženám změnil Robert život

V seriálu Ulice se uzavřel příběh tiskového mluvčího Roberta Bláhy. Pohledný mladík se stal hned po svém příchodu do ulice miláčkem žen. Postupně ale ukázal, že se neštítí ničeho a jde mu hlavně o vlastní prospěch. Které z dam v Ulici nejvíce ovlivnil život?

Robert přišel do Ulice na začátku roku 2017. Vyhrál výběrové řízení a stal se tiskovým mluvčím radnice pražské části Křečovice. Předtím Robert pracoval v místních novinách, ale ty jeho ambicím už nestačily.

Když se v ulici objevil, hned zaujal mladou prodavačku Vendulu Maříkovou. O tu usiloval i řezník Pavel Pelc, ale Vendula měla oči jen pro Roberta. Někoho takového si k sobě vysnila, když utekla z rodného města do Prahy po té, co zkrachoval její vztah s rapperem Máriem.

S Robertem to ale Vendule nevyšlo. Mladý tiskový mluvčí si totiž začal se svou kolegyní, asistentkou starostky Světlany Nyklové Denisou Mastnou. A byl to pořádně vášnivý vztah. Denisu s Robertem nachytaly při sexu v kanceláři starostky jak Světlana, tak do Roberta zamilovaná Vendula.

Denisa dělala díky Robertovi věci, které by do ní nikdo neřekl. On ale záhy začal pokukovat po jiné. Zaujala ho Adriana, s jejíž taneční školou připravoval radniční akci. Jeho zájem ještě vzrostl, když zjistil, že Adriana vlastní v ulici celý dům.

Anketa Které z žen v Ulici Robert Bláha nejvíce ublížil? Vendule Maříkové 0 0 hlasů Denise Mastné 0 0 hlasů Světlaně Nyklové 81 21 hlasů Adrianě Bláhové 19 5 hlasů Áje Holoubkové 0 0 hlasů Hlasovalo 26 lidí.

Chvíli to Robert zkoušel hrát na dvě strany a přebíhat od Denisy k Adrianě. Na to ale jeho kolegyně z radnice nebyla zvědavá a když zjistila, že se o Roberta musí dělit s mladší sokyní, rychle se ho zbavila. Z naivní Adriany si Robert udělal zlatý důl.

Na konci roku se vzali. Adrianu přiměl, aby prodala dva byty ve svém domě. Peníze chtěl využít na investici do developerského projektu, do něhož jej přizval Radek Mastný. Tomu Robert dobře posloužil v politickém boji proti starostce Světlaně Nyklové.

Robert totiž využil její důvěry a nechal ji podepsat nevýhodnou smlouvu. Když na to Světlana přišla a Roberta vyhodila, natočil jejich rozhovor a sestříhanou nahrávku, na které to vypadalo, že Světlana Roberta zastrašuje, aby zakryla hospodářskou kriminalitu, předal policii. Světlana kvůli Robertově udání skončila dokonce ve vazbě!

Jedna žena ale Robertovi nestačila. Seznámil se se svůdnou studentkou z Českých Budějovic Ájou Holoubkovou. Tu se nezdráhal vodit ani do Adrianina bytu, když jeho partnerka nebyla doma. Jeho románku ale nepřály okolnosti. S Ájou ho viděl Adrianin otec Evžen Šmýd, tomu ještě nakukal, že je to jen sestřenice. Pak Áju v domě potkala dokonce Adriana. Robert se zamotával do vlastních lží a musel vztah s Ájou utnout.

Před pár týdny jej ale Ája vyhledala a začala dokonce vydírat. Po Robertovi chtěla, aby jí sehnal výhodně nebytový prostor, kde by mohla začít realizovat svůj podnikatelský záměr. S Robertem se znovu sblížila i fyzicky a právě to se mladému proutníkovi stalo osudným.

Jestli něco Adriana opravdu nesnáší, tak je to nevěra. Kvůli té už zkrachoval její předchozí vztah s realitním makléřem Eddiem. Dokonce to s Robertem mělo podobný průběh. Také reagoval na podezření, která na něm ulpěla, žádostí o ruku. Vyhrocená reakce Adriany ho hodně překvapila. Robertovi se ale podařilo přesvědčit Adrianu, že jeho srdce tluče jen pro ni. A až do osudného pátku, kdy Roberta viděla s Ájou v baru, tomu Adriana věřila.

S Robertovou smrtí se naplnilo rčení o božích mlýnech. Přestože Roberta už v Ulici neuvidíme, problémy, které ostatním hrdinům způsobil, hned tak neodezní. Jak se s nimi vypořádají, uvidíte v následujících dílech. Ulici sledujte každý všední den od 18:25!