Děsivé záběry ze studny, kde uvízl chlapec! Rodiče ztrácí naději

Na internetu se objevilo video z průzkumu úzké studny ve Španělsku, do které v neděli spadl dvouletý chlapec. Záchranné práce trvají už pátý den, každou hodinou přitom klesá šance na to, že je Julen stále naživu.

Záběry natočili záchranáři pomocí robotické, otáčející se kameře, kterou do úzké jímky spustili, aby zjistili, jaké jsou v ní podmínky. Video ukazuje, jak těžký pád to musel pro malého Julena být. Zveřejnil ho španělský portál Diario Sur, který případ podrobně sleduje.

Kamera se dostala jen do hloubky 73 metrů z celkových 107, zbytek tvoří písek a prach. Pokud chlapec propadl až na dno, jeho šance na přežití jsou minimální. Podle odborníků se ale mohla v písečné vrstvě vytvořit vzduchová kapsa, kde by Julen přežil.

Na záběrech je vidět také plastový kelímek, který záchranáři v neděli ze studny vyzvedli spolu s pytlíkem sladkostí. Ten měl patřit Julenovi, měl ho údajně v ruce, když do jímky spadl. Testy DNA provedené na nalezených vlasech potvrdily, že se Julen ve studni nachází.

"Pro někoho to byly překvapivé zprávy, ale pro nás ne," vyjádřil se k jejich výsledkům Julenův otec José. Reagoval tak na spekulace, které se objevily na sociálních sítích a podle nichž si Julenovi rodiče jeho pád vymysleli. "Cítím se, jako bychom tu byli celé měsíce. Jsme zdrcení," doplnil José.

Dvouletý chlapec spadl do studny v neděli kolem 14. hodiny. Šachta je vyvrtána nelegálně, nachází se na pozemku, který patří sestřenici Julenova otce. Zatímco chlapcova matka Victoria telefonovala, měl na syna dohlížet José. Ten popsal, že byl chlapec asi pět metrů od něj, když zmizel pod zemí.

Okamžitě se rozběhla obrovská záchranná operace. Zhruba stovka záchranářů se na místě neštěstí střídá a snaží se k Julenovi dostat. Protože nemohou jednoduše slanit do studny, kopou paralelní tunel a také jeden kolmý, kterým by se dostali do hloubky, kde se chlapec nachází.

Podívejte se na záběry ze záchranné akce: