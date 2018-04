Dívky z ulice se mění v krásky: "Street modelky" jsou tady! VIDEO

Tým profesionálů vybere v ulicích hlavního města náhodnou kolemjdoucí a během krátké doby ji nalíčí, učeše a vytvoří styling tak, aby vypadala na finální fotce jako profesionální modelka. "Baví mě pořady, kde se pracuje s lidmi z ulice a můžeme je tak překvapit, vytvořit jim zážitek. Celkově mě baví ta myšlenka, že ukážeme ženám, že můžou vypadat jako modelky. Stačí pár pomocníků a jsou někde úplně jinde,“ říká o pořadu Street modelky Zorka Hejdová.

Cílem nového pořadu není účastníky kompletně měnit, ale podtrhnout to, co je na nich zajímavé. Ukázat triky v oblékání, líčení a nafotit profesionální fotografie, aby byl výsledek fantastický. "Street modelky jsou pořad, kde ukazujeme ženám, holkám a dívkám, že vzorům, ke kterým ony vzhlíží nebo těm ženám z titulek časopisů, se můžou velmi snadno přiblížit. Spousta žen se nelíčí nebo se neumí obléknout tak, aby podtrhly svoje přednosti. I o tom je náš pořad, nejde jen o proměnu, my neděláme z "ošklivek" krásky. Každá žena je hezká a my je učíme, jak na to upozornit, aby se jako modelky opravdu cítily, přestože jimi nejsou,“ dodává moderátorka.

Pořad vzniká v externí produkci Honzy Kořínka, který má s podobnými formáty bohaté zkušenosti. "Náš produkční tým je velmi silný a podařilo se nám i do tohoto formátu získat nejlepší profesionály z různých oborů. Street modelky zapadají do našeho konceptu ukazovat Česku, že všechny ženy jsou krásné,“ vysvětluje kadeřník a majitel produkční společnosti Honza Kořínek.