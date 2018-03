Dobrá zpráva: Levnější jízdné má být ve všech vlacích Českých drah

Zlevněné jízdné pro studenty a seniory bude platit ve všech vlacích Českých drah. Rozhodnutí vlády sice umožňuje z chystaných slev některé spoje vyjmout, Dráhy to ale naplánují. Dopravce chce spíš posílit nejvíce vytížené spoje záložními vozy. Slevy mají začít platit od 10. června s novým jízdním řádem.

Dopravce očekává, že díky slevám se zvýší vytíženost některých spojů. Může se proto rozhodnout, na kterých spojích slevy umožní - navyšování kapacity totiž není neomezené. Ministr dopravy Dan Ťok očekává, že bude beze slev jezdit jedno procento spojů.

České dráhy se nyní na novou situaci připravují. Chystají zálohy vozů na vlaky, u kterých se dá očekávat nejvyšší nárůst cestujících. Tradičně nejvytíženější jsou dálkové spoje v době ranní a odpolední špičky, kterými lidé dojíždějí do práce a do škol. Podobná je situace také v příměstské dopravě.

Vláda o změně tarifů rozhodl v úterý. Nárok na 75procentní slevu z jízdného v železniční i autobusové dopravě budou mít od července studenti do 26 let a senioři od 65 let. Stát sleva na jízdném vyjde na 5,83 miliardy korun ročně.