Dobrá zpráva pro mámy a táty! Rodičovská se zvýší o 40 tisíc

Rodiče malých dětí by si už brzy mohli polepšit. Vláda plánuje zvýšit rodičovský příspěvek o 40 tisíc korun. Dostali ho by i rodiče dětí, kteří se sice už vrátili do práce, ale jejich ratolesti ještě nejsou čtyři roky. Návrh míří do mezirezortního připomínkového řízení.