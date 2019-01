Dostali jste výpověď? Kalkulačka vypočítá, kolik dostanete podporu

Na podporu v nezaměstnanosti má nárok člověk, který ztratil zaměstnání, je v evidenci úřadu práce a má zaplaceno důchodové pojištění alespoň za 12 měsíců z posledních dvou let před zařazením do evidence pracovního úřadu.

Na podporu naopak nárok nemáte, pokud pobíráte starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění, dostali jste během posledního půl roku výpověď za hrubé porušení pracovních předpisů, vznikl vám nárok na výsluhový příspěvek vyšší, než by byla podpora v nezaměstnanosti, vykonáváte nekolidující zaměstnání nebo jste ve vazbě.

Podpora v nezamstnanosti

Doba, po kterou můžete pobírat podporu v nezaměstnanosti, je závislá na vašem věku. Do 50 let věku je to pět měsíců, od 50 do 55 let trvá osm měsíců, pro starší 55 let je to jedenáct měsíců. Pokud do doby, po kterou je vám vyplácena podpora, neseženete zaměstnání, můžete si zažádat o dávky v hmotné nouzi.

Výše podpory závisí na vaší výplatě v předchozím zaměstnání. První dva měsíce pobíráte 65 procent vaší průměrné měsíční čisté mzdy, další dva měsíce 50 procent, následující měsíce 45 procent. Pokud jste sami ukončili pracovní poměr, budete celou dobu pobírat 45 procent předchozí mzdy. Maximální podpora v nezaměstnanosti činí v letošním roce 18 111 korun.