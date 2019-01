Dostavba dálnic i nové úseky. Tady všude se bude opravovat!

Celé Česko čeká letos řada uzavřených nebo opravovaných silnic, a to nejen nejvytíženější dálnice D1. Opravy se dotknou i Prahy, kam ročně přijíždějí miliony turistů a další desetitisíce lidí sem denně dojíždějí za prací. Přitom doprava v hlavním městě už loni často kolabovala a podle odborníků za to mohla i špatná koordinace staveb.

Opravovat a stavět se bude ve velkém po celém Česku. Na dopravní stavby má jít letos přes 86 miliard korun. To je zhruba o 14 miliard více než loni. Oproti loňsku nás čeká posun především v dostavbě dálnic.

Po dlouhých odkladech začne hned po zimě stavba dálnice D35. Zatím je hotový pouze krátký úsek u Opatovic nad Labem, který slouží jako přivaděč k dálnici D11. Odtud povede úsek dlouhý více než 27 kilometrů do Ostrova. Ten má zrychlit cestu například mezi Prahou a Svitavami.

Zahájení stavby dalšího úseku čeká dálnici D11. Cestu do Polska má přiblížit téměř 23 kilometrů dlouhý úsek mezi Hradcem Králové a Jaroměří. Hotový má být za dva roky.

Pokračovat má také stavba dálnice D3. Jde o 20 kilometrů dlouhý úsek mezi Hodějovicemi a Třebonínem. Ten má být první součástí obchvatu Českých Budějovic.

Nejkomplikovanější bude i letos zřejmě dálnice D1. K současným opravám přibude dalších 71 kilometrů. Práce tak budou probíhat na zhruba třetině délky D1. Řidiče nejvíce potrápí část mezi Humpolcem a Větrným Jeníkovem, kde se loni tvořily kolony dlouhé až 35 kilometrů. I D1 čeká zahájení stavby nového úseku, a to mezi Přerovem a Lipníkem.

Po trase D1 čekají na řidiče velká omezení i v centru Brna. Další úsek Velkého městského okruhu, přestavba Ústředního autobusového nádraží nebo rekonstrukce hlavního vlakového nádraží jsou vedle dalších oprav hlavních tahů a tramvajových tratí největší dopravní stavby, které letos zkomplikují život obyvatel a návštěvníků jihomoravské metropole.

V loňském roce zažila dopravních kolapsů požehnaně také Praha. V kolonách stály auta i tramvaje nejen kvůli plánovaným opravám. Potíže působily i špatné stavy mostů. Výrazné změny ale letos vedení Prahy neslibuje. "To zlepšení nebude vidět okamžitě," upozornil primátor Zdeněk Hřib.

Některé ulice se nevyhnou výměně silničního povrchu. Na ten čeká Štěrboholská spojka nebo ulice Varhulíkové, Konvitská a Ďáblická. "Nepříjemnosti v dopravě budou, ale ohledně koordinace, tak se snažíme svolávat všechny aktéry dohromady," doplnil Adam Scheinherr z uskupení Praha Sobě.

U jednoho stolu mají jednat například zástupci Vodovodů a kanalizací, elektrikáři, Technická správa komunikací (TSK) nebo Odbor strategických investic. Opravy budou podle vedení metropole efektivnější.

Do dvou týdnů se vrátí auta na část mostu v Bubenské ulici. Projíždět ale budou moct pouze jedním pruhem. Oprava ale jen tak nezačne, možná se most pak i zbourá. "Stavbu podepření plánujeme zahájit v polovině ledna. V současné době je v dílnách dodavatele připravována konstrukce, která most staticky zajistí," uvedla TSK.

To u Libeňského mostu se pracuje na studii a ještě letos chce město zahájit první etapu jeho opravy. Jedinou dopravní stavbou pak letos bude záchytné parkoviště P+R na Černém mostě. Zaparkovat v něm má 880 aut.

Dopravě by výrazně pomohla i dostavba Městského okruhu. Ta ale podle vedení metropole nezačne dříve než v roce 2024. "Řešení velkých křižovatek, ty věci, které budou nejvíc vidět, ty by měly být hotovy přednostně," sdělil Hřib.

V Praze čekají letos komplikace i na ty, kteří využívají k dopravě vlaky. Na několik týdnů bude přerušen provoz osobních vlaků mezi nádražími v Libni a Hostivaři. První omezení začne platit už příští týden.