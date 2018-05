Drama před finále: Tereza začala kolabovat, museli ji zachraňovat!

Stát se vítězem SuperStar znamená absolvovat dlouhou a náročnou cestu, která vyžaduje stoprocentní nasazení každého z účinkujících. Jakékoliv zaváhání nebo chyba se může projevit na závěrečném hodnocení a znamenat konec v soutěži, i proto zpěváci musí umět zvládat stres, počítat s hodinami čekání a minimem spánku.

Tělo je vystaveno velkému psychickému i fyzickému nátlaku, což pocítila na vlastní kůži i jasná vítězka semifinále dívek Tereza Anna Mašková. Při natáčení upoutávek ji totiž vyšťavilo slunce. Prudké paprsky v kombinaci s dlouhým stáním způsobily, že se mladé zpěvačce zatočila hlava a podlomila se jí kolena. Na pomoc tak rychle musel přispěchat štáb, informují tvnoviny.sk.

"Měla jsem trošičku mžitky před očima, ale všechno dopadlo v pohodě," řekla pro TV Markíza Tereza. Přiznala, že podobnou událost neřešila poprvé. "Mám to už odmalička. Když hrozně dlouho stojím, tak se mi začne motat hlava," svěřila se.

Při vystupování jí ale tyto problémy nehrozí. Jak řekla, tam se hodně pohybuje a jediné, s čím se musí vyrovnávat, je stres. "Jsem obrovská trémistka," přiznala. Na rozhovor s Terezou se můžete podívat zde:

Jak Tereza zvládne nadcházející kolo a podaří se jí vyhrát SuperStar a dva miliony korun? Začíná přituhovat, na konci prvního finálového vyřazování zůstane jen osm soutěžících! Premiérový díl SuperStar sledujte už v neděli od 20:20 na Nově! Mimo finalistů v rámci živého přenosu zazpívá i idol poslední doby Pavel Callta.

Na upoutávku k prvnímu finálovému kolu se podívejte zde:

Které písně zazní?



Bryan Gandola - Bruno Mars: Locked Out Of Heaven

Richard Chovan - Guetta - Sia: Titanium

Dominik Gerda - Rude: Magic

Jakub Pružinský - Passenger: Let her go

Petr Borkovec - Shawn Mendes: Stitches

Tereza Anna Mašková - Michael Jackson: Billie Jean

Eliška Rusková - Pink: What about us

Adéla Kvitová - Lady Gaga: Edge of glory

Aneta Horňáková - Beyonce: Crazy in love

Karmen Pál-Baláž - Aerosmith: Dream on