Druhý den voleb: Hlasovat můžete do 14 hodin, pak začne sčítání

Druhým dnem pokračují v sobotu komunální a senátní volby. V pátek odvolila zhruba pětina až třetína voličů. V sobotu mohou lidé vhazovat hlasovací lístky do urny od 8 až do 14 hodin. I průběh druhého dne voleb vám přineseme v on-line reportáži.

Volební místnosti se otevřou v 8 hodin ráno. A volit půjde až do 14. hodiny. Volební komise pak rozpečetí urny a začnou sčítat hlasy. Výsledky komunálních voleb můžeme očekávat až v neděli nad ránem.

Některé komise čeká hned trojí sčítání, pokud se v daném volebním obvodu vybírali zastupitelé městské části, magistrátu a ještě se volil senátor. Metodika ministerstva vnitra doporučuje, aby komise nejprve sečetly hlasy v senátních volbách.

V pohotovosti jsou i policisté. Během pátku zasahovali ve dvou volebních místnostech v Ústeckém kraji, kde měly volební komise podezření, že by mohlo docházet ke kupčení s hlasy. To pojaly, když se do volebních místností nahrnulo velké množství lidí, kteří mnohdy ani nevěděli, jak se volí.

Odpoledne a vpodvečer se do volebních štábů začnou sjíždět představitelé politických stran. Nálada se bude odvíjet od toho, jaká data budou na stránky Českého statistického úřadu chodit. V některých městech se zřejmě hned po zveřejnění výsledků začne jednat o povolebních koalicích.

Sobotním odpolednem ale volby ještě úplně skončit nemusí. Zatímco komunální volby jsou pouze jednokolové, ty do Senátu mohou mít i kolo druhé.

Pokud ani jeden kandidát v daném obvodu teď nezíská nadpoloviční většinu hlasů - bude se za týden konat druhé kolo - 12. a 13. října tedy na řadě míst půjdou voliči k urnám znovu. Do druhého kola postupují první dva kandidáti z kola prvního. Pokud dojde k rovnosti hlasů, rozhodne los.