Dvojčata se narodila jako dívky. Z obou jsou dnes muži!

Angel a Fabian nemají jen identickou tvář. Spojuje je také láska k posilování a tréninku ve fitku, oba pracují jako řidiči nákladních aut a stejnou měrou milují rap. Zatím nejradikálnější společné rozhodnutí byla změna pohlaví, píše portál Daily Star.

"Věděli jsme, že jsme odlišní, ale netušili jsme, co to je. Neptali jsme se navzájem, proč se tak cítíme, prostě jsme věděli, že o tom můžeme spolu mluvit. Bylo to přirozené," popsal Angel. Už v dětství prý snili o chlapecké kapele, protože chtěli být jako oni.

Podle Fabiana si asi v deseti letech uvědomili, že nejsou šťastní. "Když jsme chodili do školy, snažil jsem se přinutit obléct jako dívka a učesat, ale nebylo mi to příjemné. Cítil jsem se uvězněný," doplnil další z dvojčat. I jejich matka potvrdila, že nemohla tehdy ještě dcerky nasoukat do šatů.

Další problém Angel a Fabian měli ve vztazích. Odjakživa se jim líbila děvčata, snažili se ale svou orientaci skrývat. Angel nakonec začal chodit s chlapcem. Vztah trval jen krátkou dobu, i to ale stačilo na těhotenství. V 16 letech se mu narodil syn Carlos.

O pět let později se proměnil v muže. Rozhodnutí padlo, když sloužil s armádou v Iráku. "Zavolal jsem Fabianovi a řekl, že si chci změnit pohlaví. On se ptal, jak to myslím, tak jsem mu to pověděl. A on řekl, že se nechá přeoperovat taky," doplnil Angel.

Dnes je bratrům 29 let a v životě jsou konečně spokojení. Svůj příběh se rozhodli zveřejnit, aby motivovali další lidi, kteří uvažují o změně pohlaví. Kromě toho, že jsou transsexuálové, totiž čelí také rastistickým poznámkám kvůli barvě kůže. Nic z toho by je ale neodradilo od proměny.